Özhaseki: Deprem bölgelerinde 330 bin hak sahibi öngörülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerindeki hak sahipleri hakkında bilgi verdi. Özhaseki, 680 bin hasarlı yapı olduğunu ve şu ana kadar 376 bin hak sahibi tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, ihtilaflı konuların çözülmesi durumunda 330 bin hak sahibinin olacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özhaseki, "680 bin hasarlı yapı var ama hak sahipliğine gelindiği zaman AFAD'ın şu ana kadar tespit etmiş olduğu 376 bin hak sahibi var. Bir 50 bin civarında da ihtilaflı olan konu var. Ortalama 430 bin civarında karşımıza hak sahibi çıkıyor. Hak sahipliğinin az olmasının sebebi kimi apartmanlar tek sahipli 40 tane dairesi var. Devlet 40 tanesini karşılayacak durumda değil. Kimisi tapuda ispat edemiyor. Sıkıntılı ortamlar var. Onların her birisinin ihtilaflarının giderilip gelmesi durumunda 330 bin civarında hak sahibinin olacağı öngörülüyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilişkin şunları söyledi:

"680 bin hasarlı yapı var ama hak sahipliğine gelindiği zaman AFAD'ın şu ana kadar tespit etmiş olduğu 376 bin hak sahibi var.

Bir 50 bin civarında da ihtilaflı olan konu var. Ortalama 430 bin civarında karşımıza hak sahibi çıkıyor. Hak sahipliğinin az olmasının sebebi kimi apartmanlar tek sahipli 40 tane dairesi var. Devlet 40 tanesini karşılayacak durumda değil. Kimisi tapuda ispat edemiyor. Sıkıntılı ortamlar var. Onların her birisinin ihtilaflarının giderilip gelmesi durumunda 330 bin civarında hak sahibinin olacağı öngörülüyor. Bizim yerinde dönüşüm diye başlattığımız kentsel dönüşümle ilgili konuda da 50-60 bin civarındaki vatandaş hak sahibi olacak gibi görünüyor. 500 bin civarında karşımıza hak sahibi çıkacak. 207 bin konutun ihalesi oldu, inşaatı yapıldı. 50 bin civarında köy evlerinde bir kısmı başladı. Bir kısmının ihaleleri yapılıyor. Öyle tahmin ediyorum ki bir ay içerisinde bitiririz.

'Paris İklim Anlaşması'na girdik de ne oldu' diye soruluyorlar. Bizi de bağlayan ciddi kararlar var. Ben buna yürekten inanıyorum, hepimizin buna uyması lazım. Bizim verdiğimiz sözler var, 2030 yılına kadar yüzde 21 olan artıştan sera gazı emisyonunu yüzde 41'lere kadar düşürmeyi düşünüyoruz. Bizim İklim Değişikliği Başkanlığı'nın bütçesiyle eleştiriler oldu. Haklı arkadaşlarımız ama bizim aslında o bölümde çevreyle ilgili Çevre Ajansı'yla ilgili büyük bütçeler var, birlikte kullanılıyor. Arkadaşlarımız daha çok bizi yurtdışında temsil ediyorlar."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise soru cevap kısmında, "Çelik konstürksiyondan yapimayı planladığımız 5 bin 930 yatak kapasiteli yurt imşaatı olacak. 14 bin 250 yurt ihale süreçleri devam ediyor. Toplamda o bölgede 19 tane yurt kapasitesine ulaşmış olacağız" dedi.