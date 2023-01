Özhaseki: Başka siyasiler konuşur, AK Parti çalışır ve yapar

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eser ve hizmet söz konusu olduğunda Allah'ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Başka siyasiler sadece konuşur. Hatta bol yalan ve iftira ile uğraşır. AK Parti çalışır ve yapar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen '2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve davetliler yer aldı. Toplantıda konuşan Özhaseki, "2022 yılında enflasyon, istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu haline geldi. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtlarının tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Ama önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir" diye konuştu.

Kayseri'nin her sorunu ile birebir ilgilendiklerini belirten Özhaseki, "Hep söylediğim gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet söz konusu olduğunda Allah'ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Şehrimizin yararına olacak her işin takipçisiyiz, her problemin çözüm yeriyiz. Başka siyasiler sadece konuşur. Hatta bol yalan ve iftira ile uğraşır. AK Parti çalışır ve yapar" ifadelerini kullandı.