Özhaseki: Afet dönüşüm sürecini adım adım denetleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi süresince bilim insanlarının uyarı ve tavsiyelerini dikkate aldıklarını belirterek, afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, belirlenen çizgilerden ödün vermeden denetleyeceklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi süresince bilim insanlarının uyarı ve tavsiyelerini sonuna kadar dikkate aldıklarını belirterek, "Hiç kimse merak etmesin, 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz dört kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afet bölgesindeki inşa sürecini hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projesinin vatandaş nezdinde büyük teveccüh gördüğünü kaydetti.

Bununla beraber kamuoyunda gündeme gelen bütün iyi niyetli kaygıları anladıklarını ve bu kaygıları giderecek bütün tedbirleri aldıklarını belirten Özhaseki, "Bu süreçte bilim insanlarımızın uyarı ve tavsiyelerini sonuna kadar dikkate alıyor, çok önemli ve değerli buluyorum. Hiç kimse merak etmesin, 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz dört kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, hibe ve kredileri, inşaatların hak ediş seviyelerine göre vererek, inşa aksamalarının da önüne geçeceklerini ve her projeyi, bölgede kurdukları "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" ile takip ve kontrol edeceklerini vurguladı.

Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eğer taahhüt edilen inşaatlarda bir aksama olursa Bakanlığımızın ve ülkemizin yüz akı TOKİ'miz devreye girerek inşa faaliyetini tamamlayacak. TOKİ, bu sürecin en büyük güvence noktası olarak hazır bulunacak. Vatandaşlarımız güvenli konutlarına yerleşene kadar bölgeden ayrılmayacağız. İnşallah 11 ilimizde afetlere dirençli yapıları hep birlikte inşa edeceğiz."