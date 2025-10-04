Özgürlük Koalisyonu Filosu Gazze'ye Ulaşmak İçin Yola Çıktı

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC), İsrail'in ablukasını kırmak üzere İtalya'dan yeniden yola çıkan "Vicdan (Conscience)" gemisindeki Alman gazeteci Anna Liedtke, filoların Gazzelilere umut verdiğini söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından, 11 gemiden oluşan Özgürlük Koalisyonu Filosu da İsrail'in ablukasını kırmak üzere İtalya'dan yelken açtı.

Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndaki 11 gemiden biri olan Vicdan da Malta açıklarında, 2 Mayıs'ta İsrail tarafından uğradığı saldırının ardından gerekli tamir ve bakımlarının yapılmasıyla filodaki yerini aldı.

68 metre uzunluğundaki gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

"Deniz ablukası neredeyse 20 yıldır sürüyor"

Filoya Almanya'dan katılan ve seyrini Vicdan gemisinde sürdüren gazeteci Liedtke, AA muhabirine, Gazze yolculuğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Liedtke, Vicdan gemisiyle üç gündür yolda olduklarını belirterek "Benim adım Anna ve ben Vicdan gemisiyle Gazze'ye gidiyorum. Almanya'dan bir katılımcı olarak, Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve hepsinin İsrail tarafından yasa dışı olarak durdurulup alıkonulmasıyla buraya katıldım." dedi.

Gazze halkının insani yardım getiren tekneyi gördüğü zamanki sevincine işaret eden Liedtke, "Bence Gazze'deki insanlara umut vermek için devam etmemiz önemli. Bir teknenin Gazze'ye neredeyse ulaştığını gördüklerinde çok sevindiler." ifadelerini kullandı.

Liedtke, İsrail'in yıllardır süren ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan filoların önemini vurgulayarak "İsrail'in tüm donanma gemileri, diğer teknelere saldırmakla meşgul olduğu için (Gazze'de) balıkçılar balık tutabildiler. Bu, gerçekten harika bir haber. Bu soykırım neredeyse iki yıldır sürüyor. Deniz ablukası neredeyse 20 yıldır sürüyor ve hepimiz biliyoruz ki Gazze'deki soykırım 7 Ekim'de (2023) başlamadı." diye konuştu.

Gemide çok sayıda gazeteci ve doktorun bulunduğuna dikkati çeken Liedtke, "Bu yüzden doktorlar ve gazeteciler olarak bu gemide olmamızın daha da önemli bir nedeni var çünkü bu meslekler, en çok saldırıya uğrayan meslekler. Bu yüzden, evet, bunu (Gazze'ye ulaşmayı) hala başaracağımızdan eminim." görüşünü paylaştı.