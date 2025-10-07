Özgürlük Filosu Üyelerinden 'Soykırıma Dur Deyin' Çağrısı

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyelerinden aktivist Burak Baygın, insanların İsrail'den korkmaması gerektiği mesajını vererek, "soykırıma dur deyin" çağrısı yaptı.

Akdeniz'de seyrine devam eden Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

FFC'nin internet sitesinde paylaşılan takip verilerine göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 174 deniz mili (320 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan" (Conscience) gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan aktivist Burak Baygın, AA muhabirine, İsrail'den korkmadığını ifade etti.

Baygın, dünyanın yıllardır İsrail'in Gazze halkına uyguladığı soykırıma şahit olduğunu belirterek, "Bütün dünya, bu filo ile birlikte onların nasıl soykırımcı olduğuna, nasıl korkak olduklarına, bütün güçlerinin sivillere yettiğine bir kez daha şahit olmakta." dedi.

Tüm dünyadaki ülkelere seslenen Baygın, "İnsanlık namına, bu katliama, bu soykırıma dur deyin. İsrail'den Amerika'dan korkmayın." çağrısında bulundu.

Baygın, dünyadaki milyonlarca kişinin şu anda Gazze'ye doğru yol alan filonun bir parçası olmak istediğine inandığını söyleyerek, bir gün "özgür Filistin'de özgür Mescid-i Aksa'da" hep beraber namaz kılmak istediğini ifade etti.

Vicdan gemisinden dünya halkına selamlarını ileten Baygın, son olarak herkesin filoyu gündeme taşımak için çaba göstermesini istedi.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.