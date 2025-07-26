Özgürlük Filosu'ndan Hanzala Gemisi'ne Olası İsrail Müdahalesi

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisine başka bir geminin yaklaştığı ve muhtemelen bir müdahalenin olduğu ifade edildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Telegram hesabından gemiye olası müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Bir geminin ve dronun Hanzala'ya yaklaştığı belirtilen açıklamada, "Muhtemelen bir müdahale oluyor." ifadesi kullanıldı.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında da gemide bulunanların yaklaşan İsrail müdahalesine karşı tedbir almaya başladığı görüldü. Görüntülerde ekibin can yeleği giydiği dikkati çekti.

Gemide alarmlar çalıyor

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı açıklamada, gemideki alarmların çaldığını belirtti.

Fourreau başka bir paylaşımında da "(Binyamin) Netanyahu'nın soykırımcı ordusu Hanzala gemisine yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hanzala Gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.