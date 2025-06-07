Özgürlük Filosu'ndan Gazze İçin Madleen Gemisi Yola Çıktı

Özgürlük Filosu'ndan Gazze İçin Madleen Gemisi Yola Çıktı
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Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 'Madleen' isimli gemisine destek vermek için Van'da basın açıklaması yapıldı. Katılımcılar, Gazze'ye uygulanan ablukaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yeni gemisi "Madleen"in güvenli geçişi için Van'da basın açıklaması yapıldı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması için vatandaşlar, Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan platformun dönem sözcüsü Hayati Beyde, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak üzere yola çıkan geminin ilerleyişine tam destek verdiklerini söyledi.

İlerleyişi engellemek isteyen her türlü girişimin karşısında duracakları belirtilen Beyde, "Gazze halkı, yıllardır süren acımasız bir abluka altında temel yaşam haklarından mahrum bırakılmakta. Gıda, ilaç, temiz su ve elektrik gibi en temel ihtiyaçlara erişimleri kısıtlanmakta. Bu durum bölgedeki insani krizi her geçen gün daha da derinleştirmektedir." dedi.

Gazze'ye yönelik ablukanın derhal kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Beyde, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuka aykırı olan bu abluka, vicdan sahibi her insanın tepkisini çekmeli ve bir an evvel son bulmalıdır. Madleen gemisi, bu insanlık dramına sessiz kalmayarak Gazze'ye umut ve dayanışma götürmek için yola çıkmıştır. Bu gemi, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda ablukaya karşı çıkan milyonlarca insanın sesini de taşımaktadır. Madleen gemisinin yolculuğu, uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmakta ve ablukanın derhal kaldırılması çağrısını yinelemektedir."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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