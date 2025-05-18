Özgürlük Filosu'nda Görev Yapan 5 Türk Vatandaşı Malta'dan Türkiye'ye Getiriliyor

Özgürlük Filosu'nda Görev Yapan 5 Türk Vatandaşı Malta'dan Türkiye'ye Getiriliyor
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Gazze'ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide mürettebat olarak görev yapan 5 Türk vatandaşı, sağlık durumu iyi bir şekilde Malta üzerinden Türkiye'ye tahliye ediliyor. Böylelikle gemideki tüm Türk vatandaşlarının dönüşü tamamlanmış olacak.

(ANKARA) - Gazze'ye giderken saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" isimli gemide mürettebat olarak görev yapan 5 Türk vatandaşı, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye getirilecek. Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, bu tahliyelerle gemideki tüm Türk vatandaşlarının Malta'dan Türkiye'ye dönüşlerinin tamamlanacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin aktardığına göre, insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Conscience" isimli gemide mürettebat olarak görev yapan 5 Türk vatandaşı, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye getirilecek.

Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, bu tahliyenlerle söz konusu gemideki tüm vatandaşların Malta'dan Türkiye'ye dönüşlerinin tamamlanmış olacağı kaydedildi.

Yardım için yola çıkmıştı

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait ve Gazze'ye insani yardım taşıyan gemi, Malta adası açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle gece yarısı insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

30 aktivistin bulunduğu ve güvertesinde yangın çıkan gemide Türk vatandaşlarının da bulunduğunu açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca, vatandaşların Malta üzerinden Türkiye'ye sağlıklı şekilde gelişlerinin sağlandığını açıklamıştı. Bu kapsamda, 6 Mayıs'ta, gemideki 6 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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