Özgürlük Filosu'na Ait 18 Türk Vatandaşı Özel Uçakla Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 Türk vatandaşının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Toplamda 94 aktivist, 21 ülkeden tahliye edilecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşın özel uçak seferiyle öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
