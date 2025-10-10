Haberler

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na Ait 94 Aktivist İstanbul'a Getirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, İstanbul Havalimanı'na getirildi. Aktiviteler, sağlık kontrolü ve ifadeleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla getirildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı.

Aktivistler, sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na otobüsle getirildi.

Ne olmuştu?

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Ürdün'den özel seferle havalanan THY uçağı ile İstanbul'a getirilmişti.

Ayrıca, Özgürlük Filosu'nda yer alan Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da, dün İstanbul Havalimanı'na inmişti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.