Özgürlük Filosu Koalisyonu: İsrail Ordusu Gazze'ye Giden Madleen Gemisine Müdahale Etti
Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale ettiğini duyurdu. Geminin irtibatının kesildiği belirtildi. Olay, bölgedeki insani krizin derinleştiği bir dönemde gerçekleşti ve dünya genelinde tepkilere neden oldu. Bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmekte ve İsrail'in askeri faaliyetleri hakkında geniş tartışmalara yol açmaktadır.
Özgürlük Filosu Koalisyonu: İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahale etti, gemiyle irtibat kesildi
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel