Özgürlük Filosu Gazze'ye Yolcu, İsrail Ablukasına Son Çağrısı

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyeleri Belçikalı milletvekili Benedicte Linard ile farklı ülkelerden üç doktor Ili Suhaimi, Fauziah Hasan ve Albulena Fazliu, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına ve yaptığı soykırıma son verilmesi çağrısında bulundu.

"Gaza Sunbird" yelkeniyle Gazze'ye ulaşmaya çalışan Belçikalı Milletvekili Linard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasi kurumların hareketsizliği karşısında bu misyona katılmaya karar verdiğini belirtti.

Linard, " Gazze'deki soykırımı durdurmaya çalışmak için bir adım atmak istedim. Parlamentoda ve hükümetlerde yeterince eylem yoktu. Bu yüzden şimdi bu filoda birçok vatandaşla birlikteyim." dedi.

Filonun amacının yalnızca insani yardım ulaştırmak olmadığını, aynı zamanda Gazze için kalıcı bir deniz koridoru açmak olduğunu vurgulayan Linard, "Burada bulunmamın sebebi sadece gemide olmak değil, Gazze'de yaşananları durdurmaya çalışmak. İsrail'in tüm vatandaşlara, tüm çocuklara yaptıklarını durdurmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Linard, yolculuğun risklerine de dikkati çekerek, bu durumun kendi başlarına da gelebileceğini ancak görevlerini tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Mürettebatın durumunun oldukça iyi olduğunu ve Gazze'ye çok uzak olmadıklarını belirten Linard, liderlere seslenerek "Lütfen İsrail'i ve bu yasa dışı Gazze ablukasını durdurun. İnsanlar ölüyor. Harekete geçmek zorundasınız. İsrail'e yaptırım uygulamak zorundasınız. Zaman geldi, zaten çok geç oldu." çağrısında bulundu.

Uluslararası doktorlardan dayanışma mesajı

"Vicdan" gemisinde yer alan üç doktor Suhaimi, Hasan ve Fazliu de İsrail'in, Gazze'de sürdürdüğü soykırımın son bulması gerektiğini vurguladı.

Malezyalı Doktor Suhaimi, Gazze'deki sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermek için filoya katıldığını söyleyerek "Orada sağlık çalışanları, kadınlar, çocuklar ve gazeteciler dahil herkese karşı işlenen zulmü, soykırımı ve şiddeti kınıyorum. Uluslararası hukuka göre korunması gerekenler dahi hedef alınıyor." dedi.

Malezyalı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Hasan da misyonlarının ilaç ulaştırmak ve Gazze'deki sağlık topluluğunun durumuna dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

Hasan, "Biz sağlık çalışanları olarak Gazze'deki kardeşlerimizle, doktorlarımızla ve sağlık emekçileriyle dayanışmamızı göstermek istiyoruz. Oraya varmayı ve elimizdeki ilaçları teslim etmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Alman hekim Fazliu ise İsrail'in sağlık sistemini hedef alarak Gazze'yi etnik açıdan temizlemeye çalıştığını söyledi.

Fazliu, "Sağlık çalışanlarını sistematik biçimde öldürerek Gazze'nin sağlık sistemini çökertiyorlar. Biz soykırımın son bulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.