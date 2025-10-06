Özgürlük Filosu Gazze'ye Yol Alıyor: 'Soykırımı Durdurmak İçin Buradayız'

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyesi Ürdünlü doktor Marwan Obeid, "kuşatmayı kırmayı ve soykırımı durdurmayı" amaçladıklarını bildirdi.

Akdeniz'de seyrine devam eden ve 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye yol alıyor.

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Ürdünlü doktor Marwan Obeid, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Aynı zamanda İngiltere vatandaşı olduğunu belirten Obeid, meslektaşları ve gazetecilerle "Vicdan" gemisinde Gazze'ye doğru yol aldıklarını söyledi.

Obeid, Gazze sahilinden çok uzakta olmadıklarını ve yolculuğu sürdürmek için daha fazla geminin gelmesini beklediklerini ifade etti.

Gazze'ye varabilmeyi ve Gazze'deki halka tıbbi yardım sağlayıp "her gün yaşanan katliamları durdurarak yardımcı olabilmeyi umduklarını" vurgulayan Obeid, "Asıl amacımız, kuşatmayı kırmak ve soykırımı durdurmak." dedi.

"Bu soykırımı durdurmak için bir şeyler yapabilirsiniz"

Filonun seyri boyunca "tanıklık görevini" yerine getirdiklerinin altını çizen Obeid, dünyanın Gazze'de katliamlara, soykırıma, insanların su, yiyecek ve tıbbi yardım gibi temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılması dahil yaşananlara tanık olduğunu belirtti.

İnsanlara bu tanıklıklarını da göstermek istediklerine işaret eden Obeid, şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir yanındaki insanlardan da bizimle birlikte durup, bu soykırımı ve İsrail hükümetinin soykırım yapmasını önlemek için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz. Dünyaya mesajım, 'Bir şeyler yapabilirsiniz. Bu soykırımı durdurmak için bir şeyler yapabilirsiniz."

İsrail, Sumud Filosu'na saldırmıştı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyordu.