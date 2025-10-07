Özgürlük Filosu Gazze'ye Hedef Alarak Yolculuğuna Devam Ediyor

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (FFC) katılan İtalyan aktivist Elisabeth Di Luca, İsrail'in saldırı riski nedeniyle endişeli olsalar da ablukayı kırma amaçlarında kararlı olduklarını vurguladı.

Filistin bayrağıyla ve güvertenin dört yanında aktivistlerin yazdığı Filistin'e destek mesajlarıyla donatılmış "Vicdan (Conscience)" gemisinin güvertesindeki aktivistler, Gazze'ye yolculuklarına coşkuyla "Özgür Filistin" tezahüratları atarak devam ediyor.

Vicdan gemisiyle Gazze'ye ulaşmaya çalışan aktivistlerden Di Luca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda Mısır yakınlarında, Akdeniz açıklarında yolculuklarına devam ettiklerini belirtti.

Gemide aralarında doktorların, gazetecilerin, itfaiyecilerin ve insani yardım çalışanlarının da bulunduğu aktivistlerle güçlü bağlar kurduklarını belirten Di Luca, " Gazze'ye ilişkin diğer tüm hareketler gibi Özgürlük Filosu'nun amacı da ablukayı kırmak." dedi.

Di Luca, asıl amaçlarının yanı sıra gıda ve ilaç gibi insani yardımları ve tıbbi uzmanları Gazze'ye ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, bu konuda İsrail'in saldırdığı ve aktivistleri alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na olanları herkesin gördüğünün altını çizdi.

Küresel Sumud Filosu hakkındaki düşüncelerinin Özgürlük Filosu için de geçerli olduğunu söyleyen Di Luca, "Tabii ki endişeliyiz. Aptal değiliz. Ancak yaşayacağımız her şeyin Filistinlilerin yaşadıklarının yanında hiçbir şey olduğunun pekala farkındayız ve dünyaya İsrail'in gerçekten ne olduğunu göstermek için bunu yaşamakta kararlıyız." diye konuştu.

Di Luca, "Bu önemli bir görev. Bu, Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını dünyaya göstermemiz gerektiği için temel bir görev. Bence biz kahraman değiliz ancak en azından hepimiz insanız." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı amacı paylaşan insanlarla seyahat edildiğinde zorlukların kolaylaştığını belirten Di Luca, "Hepimiz adaletsizliğe son vermek istiyoruz. Bu yüzden kelimenin tam anlamıyla aynı yola baş koyduk." dedi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyordu.