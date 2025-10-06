Özgürlük Filosu, Filistin'e Yardım İçin Yola Çıktı

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (FFC) Galli üyesi hemşire Leigh Evans, dünyadaki herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı.

Akdeniz'deki seyrine devam eden, 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sulardaki filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" nitelenen alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Abd Elkarim Eid" teknesinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Galli acil durum hemşiresi Evans, AA muhabirine konuştu.

Evans, dünyaya "Ayaklanın ve Filistin'e gidin!" mesajını vermek istediğini belirterek, "Hepimiz Filistin'e gidersek bu yaptıklarını yapamazlar." dedi.

"Devlet size ait, siz devlete ait değilsiniz." görüşünü paylaşan Evans, destek amacıyla Filistin'e gidemeyenlerin, ülkelerinden kendi istekleri doğrultusunda politika benimsemesini talep etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Evans, filonun Gazze'de insani yardım koridoru açmaya çalıştığının altını çizerek, İsrail'in yasa dışı kuşatmasını kırmak ve Gazze halkına yardım götürmek için yolda olduklarını vurguladı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.