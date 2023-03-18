Özgürlüğüne kavuşan en yaşlı Filistinli tutuklu 'hapis hayatının dava azmini kıramadığını' söyledi

Filistinli mahkumlar arasında yaşça en büyük olan "Esirlerin şeyhi" lakaplı 83 yaşındaki Fuad eş-Şubeki, 21 yıllık tutukluluğun Filistin davasına yönelik içindeki azmi kıramadığını belirtti.

Filistinli mahkumlar arasında yaşça en büyük olan "Esirlerin şeyhi" lakaplı 83 yaşındaki Fuad eş-Şubeki, 21 yıllık tutukluluğun Filistin davasına yönelik içindeki azmi kıramadığını belirtti.

İsrail hapishanelerinde 17 yıl, Filistin hapishanesinde de 4 yıl kalan Şubeki, 13 Mart'ta İsrail'deki Askalan (Aşkelon) Hapishanesinden tahliye edildi.

İlerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda ihtiyaçlarını gidermek için hapishanedeki diğer mahkum arkadaşlarının desteğine muhtaç hale gelen Şubeki, kronik sağlık sorunları bulunmasından ötürü tahliyesinin ardından Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir hastaneye götürüldü.

Filistinli mahkumlar arasında yaşça en büyük olduğu için "Esirlerin şeyhi" lakabını alan Şubeki, hastanede AA muhabirine röportaj verdi.

Mahkumluğu döneminde tanışamadığı torunları olduğunu, çocuklarını dahi göremediğini belirten Şubeki, hastanede bulunsa dahi ailesiyle birlikte olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Şubeki, "Dağları, taşları, ovaları, suları, ömrümü adadığım Filistin'in kutsal mekanlarını, her şeyi çok özledim." dedi.

Parmaklıklar ardında 21 yılını geçirdiğini aktaran Şubeki, "17 yıl İsrail hapishanesinde, 4 yıl da Eriha'da ABD ve İngilizler himayesindeki İsrail'in de gözetimindeki Filistin cezaevinde kaldım." diye konuştu.

İsrail makamlarının Eriha Cezaevine düzenlediği baskında arkadaşlarıyla kendisini kaçırarak 17 yıl hapis cezasına çarptırdığını belirten Şubeki, İsrail hapishanesinde kalmaya başladığı andan itibaren kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bırakıldığını ifade etti.

Şubeki, İsrail hapishanelerindeyken birkaç kez tıbbi operasyonlar geçirdiğini ancak hepsinin yarım kaldığını, başarı oranının ancak yüzde 50'lerde olduğunu kaydetti.

"Tutukluların hasta şekilde acı çekmesini istiyorlar"

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumu hakkında konuşan Şubeki, İsrail'in politikaları nedeniyle tutukluların çok zor durumda olduğunu belirtti.

Şubeki, "Tutukluların mesajı, özgürlükleri için çaba sarf edilmesi. İsrail cezaevinde ölmek istemiyorlar. Bu her Filistinlinin üzerine sorumluluktur." dedi.

İsrail'in Filistinli tutukluları kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bıraktığını savunan Şubeki, "Bunu neden yapıyorlar? Tutukluların hasta şekilde acı çekmesini istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Şubeki, Filistin davasının ancak işgal son bulduğunda zafere ulaşacağını vurgulayarak işgalin ise ancak Filistin'in birliği ile sona ereceğini söyledi.

21 yıllık hapis hayatının, Filistin davasına dair içindeki kararlılık ruhunu kıramadığını dile getiren Şubeki, "Herkesin Filistin'de bölünmüşlüğü bitirmek, tek bayrak ve tek hedef altında toplanmak için çalışması gerek." diye konuştu.

Filistin'de seçimlerin bir an önce yapılması için uzlaşı sağlanması çağrısında bulunan Şubeki, seçimlerin Filistinlilerin hakkı olduğunu, Kudüs'ü de kapsaması gerektiğini vurguladı.

"Esirlerin şeyhi" lakaplı Fuad eş-Şubeki kimdir?

Gazze'de 1940 yılında doğan Şubeki, lisans eğitimini Mısır Kahire Üniversitesinde muhasebe bölümünde tamamladı.

Filistin Esirler Cemiyetine göre Şubeki, Filistin Emniyet Teşkilatında merkezi mali idareden sorumlu kişiydi ve Yasir Arafat'ın Arap ülkelerine gerçekleştirdiği yolculuklarda ona eşlik etti.

Şubeki, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'ndan iki yıl sonra Filistin'e döndü.

İsrail ordusu, 2002'de Filistinlilere askeri mühimmat taşıdığı iddiasıyla Kızıldeniz'de "Karine A" isimli gemiye düzenlediği operasyonun ardından Şubeki'yi bu silahların kaçırılmasından sorumlu kişi olmakla itham etti.

Bunun üzerine Şubeki 2002'de Filistin yönetimi tarafından tutuklanarak Eriha Hapishanesine gönderildi.

İsrail ise 14 Mart 2006'da söz konusu hapishaneye baskın düzenleyerek Şubeki ile aralarında Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın da olduğu bazı mahkumları kaçırarak tutukladı.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şubeki'nin cezası daha sonra 17 yıla düşürüldü.