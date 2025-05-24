Özgür Üniversite Hareketi'nden Bahar Direniş Şenliği

Özgür Üniversite Hareketi'nden Bahar Direniş Şenliği
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Özgür Üniversite Hareketi, tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etmek amacıyla İstanbul'da 'Bahar Direniş Şenliği' düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, sloganlarla seslerini yükseltti ve cezaevinde bulunan arkadaşlarına selam gönderdi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Özgür Üniversite Hareketi, çok sayıda öğrencinin katılımıyla Maçka Demokrasi Parkı'nda "Bahar Direniş Şenliği" düzenledi. Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler, "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Özgür Üniversite Hareketi, Maçka Demokrasi Parkı'nda cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere dikkat çekmek için "Direniş Bahar Şenliği" düzenledi. Çok sayıda öğrecinin katıltığı şenlikte "Ali İsmail Korkmaz isyanımızdır, bir gün çocuklarımız özgür doğacak" pankartı açılırken, "Direne direne kazanacağız", "Öğrenci tutsaklar onurumuzdur" ve "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek" sloganları atıldı. Etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Nurettin Yıldız' protestolarında tutuklanan öğrencilerinin cezaevinden gönderdiği mektuplar okundu.

"içeride olan her arkadaşımızı alacağız, bir kişiyi bile geride bırakmayacağız"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yasaklara, soruşturmalara, kayyum rektörlere baskılara karşı susmadık, susmuyoruz. Gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldırmadı, yıldırmayacak. Bugün buraya tutsak arkadaşlarımıza ses olmaya geldik. Bugün buraya isyanımızın sesini herkese duyurmaya geldik. Buradan tutsak öğrenci arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz. Biliyoruz ki içeride olan her arkadaşımızı alacağız, bir kişiyi bile geride bırakmayacağız."

Şenlikte, İlkay Akkaya, Deniz Tekin, Cem Akarsu gibi sanatçılar söylediği şarkılarla öğrencilere keyifli anlar yaşattı. İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi'nden müzisyen öğrencilerin de yer aldığı etkinlik öğrenciler tarafından hazırlan "Hak Hukuk Adalet" adlı belgeselin film gösterimiyle son buldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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