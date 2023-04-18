Özgür Sanat Meclisi "Sanatçılar Konuşuyor" Toplantısında Bir Araya Geldi: "Her Gün Hayatımızın En Çekilmez Gününü Yaşıyoruz"

Özgür Sanat Meclisi üyeleri, "Sanatçılar Konuşuyor" başlıklı toplantıda, Kadıköy Gazhane'de bir araya geldi. Sanatçıların son zamanlarda karşılaştıkları engeller hakkında konuşan ve çözüm üretmek için söz alan sanatçılar, alt komiteler aracılığıyla çalışma grupları kurmaya karar verdi. Sanatçılar "Her gün hayatımızın en çekilmez gününü yaşıyoruz” dediler.

Özgür Sanat Meclisi üyeleri, "Sanatçılar Konuşuyor" başlıklı toplantıda, Kadıköy Gazhane'de bir araya geldi. Sanatçıların son zamanlarda karşılaştıkları engeller hakkında konuşan ve çözüm üretmek için söz alan sanatçılar, alt komiteler aracılığıyla çalışma grupları kurmaya karar verdi. Sanatçılar "Her gün hayatımızın en çekilmez gününü yaşıyoruz" dediler.

Özgür Sanat Meclisi, dün akşam Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'de "Sanatçılar konuşuyor" başlığı altında bir toplantı yaptı. 500 sanatçının çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıya Gölge Kültür Sanat Merkezi (GKSM), Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) yöneticileri, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve Yeşil Sol Partisi Milletvekili adayı Kerem Fırtına da katıldı. Sanatçıların güncel sorunlara dair konuşarak çözüm önerilerini dile getirdiği toplantıda, bir manifesto oluşturulması ve örgütlü bir sanatçı dayanışması kurmak adına sanatçılara çağrı yapıldı. Oluşturulacak manifesto aracılığıyla yöntem belirlenmesi ve alt komiteler oluşturulmasına karar verildi.

"SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR. SESSİZ BIRAKTIRILDIK"

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen metin yazarı Feyyaz Yaman, açılış konuşmasında, sanatçıların duygudaşlık bağıyla bir araya geldiğini belirterek "Çok doluyuz. Çok şey biriktirdik. Söyleyecek çok şeyimiz var, sessiz bırakıldık. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Bu bir başlangıç, bu konuşmaları kamuya açık hale getirince dayanışmacı kimliğimizi daha iyi hissettireceğiz ve etrafımıza yayacağız" dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da toplantıda yaptığı konuşmada, sanatçıların kolektif üretimlerinin ortak alanlar sayesinde gelişebileceğine dikkat çekti. İBB'nin ortak alanlar konusunda çalışmalarına değinen Polat, "Son 4 sene içerisinde sürekli bir şeye odaklandık. Yeterince kamusal alan üretememiş bir kentte istediğiniz kadar üretemeye çalışın, ortak kullanım alanı yoksa o enerjiler düşünemez. Bu bakımdan mekan geliştirme çok hayati. Önümüzdeki bir dizi projede kamusal alanların kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Üretmeye devam ediyoruz, zor süreçlerden geçiyoruz" diye konuştu.

EŞBER YAĞMURDERELİ: HERGÜN HAYATIMIZIN EN ÇEKİLMEZ GÜNÜNÜ YAŞIYORUZ

Yazar Eşber Yağmurdereli de demokrasinin önemine vurgu yaparak, sanatçıların en çok demokrasiye ihtiyacının olduğunu söyledi. Yağmurdereli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasi mücadelesi özgürlükleri kazanma, içselleştirme ve kullanma mücadelesidir. Bu ülkede buna en çok ihtiyaç duyanlar sanatçılardır. Özgür olmak zorundadırlar. Herhangi bir siyasi baskıyla karşılaşmamalıdırlar. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuzu durum kendi hayatımızı ve ihtiyaçlarımızın kapasitesini sağlamak mücadelesidir. Biz sanatçılar hep ağır şartlarda yaşadık. Her gün hayatımızın en çekilmez gününü yaşıyoruz."

ÇALIŞMA KOMİTELERİ KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Toplantı sonrası önerilerini aktaran sanatçılar, meselelere multidisipliner bakılması gerektiğini ve sonraki süreçlerde alt komiteler kurulması gerektiğini söylediler. Alt komiteler kurulduktan sonra sanatçıların mekanları istedikleri şekilde kullanmalarının önemli olduğunu belirten katılımcılar, bir sonraki toplantıya kadar öncelik verilecek konuları belirlemek üzere anlaştılar.

BİRÇOK SANATÇI TOPLANTININ ÇAĞRICISI OLMUŞTU

"Sanatçılar konuşuyor" başlıklı toplantının çağrıcıları arasında, şair Ahmet Telli, yazar ve gazeteci Ahmet Nesin, şarkıcı Feryal Öney ve Cahit Berkay, yazar Ahmet Ümit, oyuncu Nur Sürer, yazar Mine Soysal da yer aldı.