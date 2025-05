Özgür Pedallar Projesi ile Öğrencilere Bisiklet Eğitimi

Zeytinburnu'ndaki Atatürk İlkokulu'nda hayata geçirilen "Özgür Pedallar Projesi" kapsamında öğrencilere haftada bir saat bisiklet sürme ve güvenli sürüş eğitimi veriliyor.

Okulun bahçesinde bir bisiklet parkuru oluşturulmasının ardından, proje 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi.

"Yaşam Becerileri Projesi" kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, her hafta beden eğitimi dersinin bir saati bisiklet sürmeye ayrılıyor. Öğrencilere, bisiklet kullanımı ve güvenli sürüşün yanı sıra trafik kuralları ve ilk yardım gibi temel konularda da eğitim veriliyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların temel amacının sınavlara değil, hayata hazırlamak ve öğrencilere kalıcı davranışlar vermek olduğunu belirtti.

Bunun güzel bir örneğini Atatürk İlkokulu'nda gördüklerini aktaran Yentür, okuldaki 630 öğrencinin bu projeden faydalandığını dile getirdi.

Yentür, öğrencilere yönelik güzel örneklik ve faydalı davranışlar kazandıracak projeler geliştirmenin önemine değinerek, "Bu okulumuzda haftada bir saat bisiklet sürmeye ayrılmış. Güvenli bir şekilde parkurlar oluşturulmuş. Sağlıklı yaşam, obeziteye karşı hareket etmeleri ve zamanlarını faydalı, yerinde ve disiplinli kullanmaları adına çok güzel bir bisiklet organizasyonu. Çocuklarımız hem bisikletlerinin tamirlerine yardımcı oluyorlar hem de yaşam boyu çok güzel bir farkındalık oluşturmuşlar. Bu projenin tüm okullara yayılmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Ümidimiz o ki artık her okulda bisiklet dersi ve bisiklet park alanı olabilecek"

Okulun Bisiklet Koordinatörü ve sınıf öğretmeni Savaş Öztorun, yıllar önce yaz döneminde Almanya'ya yaptığı bir ziyarette arkadaşının kendisine hediye ettiği bisikletle dolaştığını ve ülkeye döndüğünde bisikleti hayatının bir parçası yapmaya karar verdiğini anlattı.

Yaklaşık 15 yıldır tur bisikletçisi olduğunu ve Avrupa'nın birçok ülkesini bisikletle dolaştığını kaydeden Öztorun, bisiklet sürüş eğitimini okullarda uygulamak üzere harekete geçtiğini ve 7 yıl önce ilk olarak Beşiktaş'taki Mahmut Erseven İlkokulu'nda Özgür Pedallar Projesi'ni hayata geçirdiği söyledi.

Öztorun, Fatih'teki Kocamustafapaşa İlkokulu'nda da uyguladığı projeyi yaklaşık 7 aydır Zeytinburnu'ndaki Atatürk İlkokulu'nda sürdürdüğünü aktardı.

Bu süreçte yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim verdiklerini bildiren Öztorun, "Bisiklet kullanmayı bilmeyen öğrencilere bisiklet eğitimi veriyoruz. Bisiklet kullanmayı bilen öğrencilere ise güvenli sürüş eğitimi veriyoruz ve trafik kurallarını anlatıyoruz. Proje kapsamında okulumuzda şu an itibarıyla 26 şubede 600 öğrenci haftanın bir günü bir ders saati bisiklet dersi uyguluyor." dedi.

Öztorun, projeyi Yaşam Becerileri Projesi kapsamına da dahil ettiklerini ve farkındalık turları etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, "Okulda öğrendiklerini dışarıda, gerçek hayatta, trafiğin içinde uygulayabilmeleri onlar için çok önemli bir etken. 'Okullarda bisiklet dersi olabilir mi?' sorusunu artık kaldırdığımızı ve bu uygulamanın bütün okullarda yayılabileceğini düşünüyorum. Ümidimiz o ki artık her okul bisiklet dersine sahip olabilecek ve her okulun bisiklet park alanı olabilecek. Bisiklet hayatımızda çok basit bir şey gibi görünse de birçok insan bunu ulaşım aracı olarak kullanıyor. Bu çocuklar belki ileride bisiklet sürücüsü olmayacaklar ama her biri sürücü olacak ve bu farkındalığı yaratacaklar." ifadesini kullandı.

"Trafikte nasıl bisiklet süreceğimi öğrendim"

Proje kapsamında eğitim alan 4'üncü sınıf öğrencisi Sare Masal Asena, bisiklet sürmeyi okulda öğrendiğini dile getirerek, bisiklet turnuvalarına katılarak deneyimini artırdığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Ali Tosunel, bisiklet sürmeyi daha önce öğrendiğini aktararak, "Burada bisiklet derslerinde kendimi daha fazla geliştirdim ve trafikte nasıl bisiklet süreceğimizi Savaş hocamız bize sağ olsun anlattı. Bunlarla alakalı bizi gezilere de götürdü. Gezilerden ve bisiklet derslerinden çok memnunum." dedi.