Özgür Özel, Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Siyasi Parti Genel Başkanlarının Yeni Yılını Kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. Özel ayrıca önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile partisinin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. Özel görüşmelerinde; sağlık, huzur, refah, barış ve adalet dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Özgür Özel ayrıca önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile partisinin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla aradı. Özel görüşmelerinde 2026'nın sağlık, huzur, refah, barış ve adalet getirmesini diledi.