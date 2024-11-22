Özgür Özel: Yargıyı Kullanarak İktidar Olmaya Çalışanlara Karşı Duracağız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılarak, yargının siyaseten kullanıldığına dikkat çekti ve partinin her zaman doğru tarafta duracağını belirtti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız" dedi.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Adliyesi'ndeki duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Ankara Adliyesi'nde önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hukuksuz davanın duruşmasına katıldık. Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız."