Özgür Özel: Yargıyı Kullanarak İktidar Olmaya Çalışanlara Karşı Duracağız

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız" dedi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Adliyesi'ndeki duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Ankara Adliyesi'nde önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hukuksuz davanın duruşmasına katıldık. Siyasi ikballeri için yargıyı kullanmaktan çekinmeyen bir iktidarın karşısında, her zaman doğru tarafta duracağız."