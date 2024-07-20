CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için Başsağlığı Diledi

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit Operasyon'u bölgesinde 4 Temmuz 2024 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN için başsağlığında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabında başsağlığı mesajı yayımlayan Özel'in açıklaması şöyle:

"Pençe -Kilit Operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Yarbayımız Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."