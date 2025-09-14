Özgür Özel ve Ümit Özdağ Mitingde Bir Araya Gelecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Tandoğan'da düzenlenecek mitingde konuşacak. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli bir zirveye katılacak. Spor dünyasında ise Türkiye'nin A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşacak.
12.00 - 17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, partisinin Tandoğan'da düzenlenecek "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitinginde vatandaşlara seslenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
14.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi'nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.(DOHA)
17.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçları oynanacak. (KAYSERİ - GAZİANTEP - İSTANBUL)
21.00 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşılaşacak. (RİGA)
