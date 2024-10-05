Özgür Özel ve İmamoğlu, Ataşehir Metro Hattı Şantiyesini Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye- Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın Ataşehir şantiyesinde incelemelerde bulundu. Metro hattının seneye hizmete gireceğini belirten Özel, "Ben, buraya TBM'in indiği gün de buradaydım. O zaman da anlatılmıştı. Hat, Finans Merkezi'ne yetiştiği takdirde büyük bir sorunu çözecek ve büyük bir kaosa engel olacak bir projeydi. Bir boyutuyla öyle ama diğer boyutuyla da dediği gibi Başkan'ın, kuzeyden güneye çok önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak bir proje. Bu kadar hızlı ilerlemesi muhteşem. Dört dörtlük, övünç vesilesi bir iş oldu. Bu kadar hızlı ilerleyip, seneye de tam anlamıyla hizmete girecek olması, büyük bir başarı. Ben, emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum" dedi.

İMAMOĞLU: , FİNANS MERKEZİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR HAT

İmamoğlu ise, "Bu tarz yatırımların da gerçekten öz sermayeyle dönüştürülebilecek yatırımların ötesinde bir maliyeti söz konusu. O an itibariyle, gelir gelmez bizim ilk çabalarımızla finansman bulduğumuz noktalardan birisi buydu. Ekim-Kasım 2019 gibiydi. Aslında durağan olan şantiyeyi, hiç durmadan bugüne kadar taşıdık ve inşallah önümüzdeki sene bu aylarda, Ekim-Kasım aylarında bu hattı İstanbul'umuza kazandırmış olacağız. Tabii Finans Merkezi açısından çok önemli bir hat. Şu anda Finans Merkezi yavaş yavaş yerleşiyor. Dolayısıyla, bir nevi eş zamanlı bitirmiş olduk. Bu, kuzey-güney ekseninde, Anadolu yakası için çok değerli. Hem Ümraniye, hem Ataşehir, hem Kadıköy'ü birbirine bağlayan çok değerli bir hat olacak. İnşallah seneye de hep birlikte açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı.

'HIZRAY'IN İSTASYONLARI HAZIR'

İstanbul'u doğu-batı ekseninde, iki kıta üzerinden birbirine bağlayacak HIZRAY projesine dikkat çeken İmamoğlu, "HIZRAY'ı arkadaşlarımız öyle bir çalıştı ki, büyük bir kısmının istasyonu hazır. Yani istasyonlar birbiriyle yan yana gelecek. Finans Merkezi'nde veya işte 4. Levent'te olan istasyonları da değerlendirebildiği için, tabii her istasyon ciddi bir maliyet yani. Sadece tünelle bağlanacak. Aynı zamanda bir entegrasyon da sağlıyor olacak" diye konuştu.