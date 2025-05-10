Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi İçin Van'da

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(VAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde Van Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bundan sonrası Van için, Türkiye için, Türkiye'nin barışı için güzel olacak ancak bunun olabilmesi için yüreğimizin bir kısmını İstanbul'da Silivri'de bırakıp buraya geldik. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bunun için önemli adımların atılmasını bekliyoruz. Van'dan, Türkiye'ye önemli mesajlarınız olacak. Herkesi mitinge bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bugün saat 12.00'de Van'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için Van'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, "Önemli bir süreç bir yandan yürüyor. Neler söylersiniz?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Büyük bir heyecan var, görüyorsunuz. Güneşli havasıyla, sıcak karşılaması ile bugün bize 'hoş geldiniz' diyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi açısından da, Türkiye açısından da çok önemli bir gün. Bugün Van'da hem bundan sonraki süreç için hem içinde bulunduğumuz ve mücadele ettiğimiz darbe süreci için Van'dan önemli mesajlar vereceğiz. Bundan sonrası Van için, Türkiye için, Türkiye'nin barışı için güzel olacak ancak bunun olabilmesi için yüreğimizin bir kısmını İstanbul'da Silivri'de bırakıp buraya geldik. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bunun için önemli adımların atılmasını bekliyoruz. Van'dan, Türkiye'ye önemli mesajlarınız olacak. Herkesi mitinge bekliyoruz."

Özel, terör örgütü PKK'nın kongresi sonrası yapılan açıklamayla ilgili olarak "neler söylemek istersiniz" sorusu üzerine, mesajalarını Van halkıyla buluşacağı meydanda vereceğini ifade etti, "Bunları söylemek için en uygun yer Van miting meydanı" dedi.

Miting öncesi Van'da geniş güvenlik önlemleri

CHP'nin Van'da yapacağı miting öncesinde şehir genelinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Özel'i taşıyan uçağın inişi öncesinde havaalanındaki güvenlik önlemleri bizzat Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu tarafından yerinde incelendi. Özgür Özel'i havaalanından şehir merkezine götürecek araçta dedektör köpekle bomba araması yapıldı. Şehir merkezine giden konvoya sinyal kesici jammer taşıyan bir araç eşlik ederken, Özel'in miting öncesi konaklayacağı otelin bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Sokağın girişinde TOMA yer alırken çok sayıda sivil ve resmi polis memuru otel çevresinde görevlendirildi. Miting meydanı ve Özel'in meydana ilerleyeceği caddelerde de aynı önlemlerin alındığı, pek çok sokağın bariyerlerle kapatıldığı görüldü.