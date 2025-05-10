Özgür Özel Van'da CHP Mitinginde Halkı Selamladı

Haber: Gülara SUBAŞI- Kamera: Uğur DEMİRCİ

(VAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'daki mitingin ardından parti otobüsünden halkı selamladı. Özel, bir gazetecinin "Sürece ilişkin sözleriniz alkış aldı. Herkes ne söyleyeceğinizi merak ediyordu" şeklindeki ifadesi üzerine, "Biz yıllardır aynı tutarlılık içerisindeyiz. Biz bu ülkede annelerin gözyaşlarının durmasını istiyoruz ama bunu Meclis'te ve toplumsal mutabakatla yapmamız lazım. Gizli pazarlıklarla, al ver anlaşmalarıyla olmaz" dedi.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşinci adresi Van oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting sonrasında otobüsten Van halkını selamladı. Van caddelerinde Özel'e vatadaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Otobüste gazetecilere mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Vanlılar bugün benim şahsımda hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Ekrem İmamoğlu'nu bağırlarına bastılar. Sokaklar bizi bağrına bastı. Meydanda sadece Cumhuriyet Halk Partililerin katılımıyla olacak bir miting değil, bütün demokratlar burada ve çok kıymetli bir katılım var. Sokaklar miting meydanından da hareketli. Bundan sonra her günümüz bir önceki günden iktidara daha yakın olduğumuz; her günümüz arkadaşlarımızın özgürlüğe daha yakın olduğu günler olacak. Yürüyüşümüzü sürdüreceğiz, 81 ile gideceğiz ve durmadan, yavaşlamadan daha çok hızlanarak mücadeleye devam edeceğiz."

Bir gazetecinin "Sürece ilişkin sözleriniz alkış aldı. Herkes ne söyleyeceğinizi merak ediyordu" ifadesi üzerine Özel, "Biz yıllardır aynı tutarlılık içerisindeyiz. Biz bu ülkede annelerin gözyaşlarının durmasını istiyoruz ama bunu Meclis'te ve toplumsal mutabakatla yapmamız lazım. Gizli pazarlıklarla, al ver anlaşmalarıyla olmaz" dedi.