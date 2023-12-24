Özgür Özel: 'Ülkemizin Yüreğini Yakan Bu Kahreden Gecede Şehit Olan Manisalı Hemşehrim Enes Budak ile Fotoğrafımızı Gorünce Bir Kez Daha Kahroldum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enes Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı gorünce bir kez daha kahroldum. Manisamızın ve ülkemizin başı sağolsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Enis Budak ile 2020 yılında Manisa'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak başsağılığı diledi. Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enis Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı gorünce bir kez daha kahroldum. Manisamızın ve ülkemizin başı sağolsun."