Özgür Özel: Toplumun Tüm Alanlarında Hissedilen Adaletsizlikleri Omuz Omuza Aşacağız

MANİSA (ANKA) - AHMET ÜNSAL

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Manisa'da düzenlenen etkinlikte coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinliğe katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sokaktaki yangının da mutfaktaki yangının da adaletle üzerine gideceğiz. Hem mahkemedeki adaleti hem gelir eşitsizliğindeki adaletsizlikleri toplumun tüm alanlarında hissedilen adaletsizlikleri birlikte olmanın gücüyle omuz omuza aşacağız" dedi.

Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Emek, Demokrasi ve Barış Platformu tarafından 1 Mayıs kutlaması yapıldı.

"ÇİN'DE 4 TANE YOKSUL İŞÇİNİN İÇTİĞİ YARASA ÇORBASI, İNGİLİZ BAŞBAKANI'NI YOĞUN BAKIMINA YATIRDI"

Manolya meydanındaki 1 Mayıs İşçi Bayramına katılan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Bütün dünya pandemi sürecinde gördü ki en yoksulumuzun sağlığı kadar sağlıklıyız en yoksulumuzun eğitimi hepimizinki kadar değerli en yoksulumuzun güvencesi küresel bütün güvenceleri belirliyor. Çin'de 4 tane yoksul işçinin içtiği yarasa çorbası, İngiliz Başbakanı'nı yoğun bakımına yatırdı, ABD Başkanı'nı hastaneye yatırdı. Dünyanın egemenleri zenginleri şunu gördüler artık sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik dünyanın tümü için önemlidir ama en çok yoksullar ve ezilenler için önemlidir" diye konuştu.

Özel şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ BÜTÜN DÜNYADA EZİLENLERİN MÜCADELESİNİN YÜKSELDİĞİ, KISA ÇÖPÜN UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALDIĞI BİR SÜRECE İŞARET EDİYOR"

Önümüzdeki süreç bütün dünyada ezilenlerin başkaldıranların mücadelesinin yükseldiği, kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığı bir sürece işaret ediyor. Türkiye'de de dünyadaki tüm emperyalist politikaların Türkiye temsilcisi, alın terinin düşmanı, zenginin, beşli çetelerin dostu, yoksulların düşmanı bir iktidar artık son dönemini yaşıyor. Önümüzdeki süreçte AKP MHP iktidarının sona ermesiyle sosyal demokratların, solcuların, hayata eşitlik ve adalet diye bakanların iktidarda olmasıyla, önümüzdeki dönem sendikal hakların yeniden geri kazanılması eşitsizliklerin ortadan kalkması her türlü hak arama mücadelesinin önünün açılması açısından önemli fırsatlara işaret etmektedir.

"BU İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE EMEKÇİLERİN, ALIN TERİ İLE GEÇİNENLERİN İKTİDARINI HEP BİRLİKTE KURMAYA DAVET EDİYORUZ"

CHP olarak tüm muhalif güçlerin, emeği sömürülenleri, yoksullukları üzerinden birilerinin zenginliğinin garanti edildiği bu düzene karşı birlikte olmaya birlikte mücadele etmeye, bu iktidarı değiştirmeye emekçilerin alın teri ile geçinenlerin iktidarını hep birlikte kurmaya davet ediyoruz.

"TOPLUMUN TÜM ALANLARINDA HİSSEDİLEN ADALETSİZLİKLERİ OMUZ OMUZA AŞACAĞIZ"

Sokaktaki yangının da mutfaktaki yangının da adaletle üzerine gideceğiz. Hem mahkemedeki adaleti hem gelir eşitsizliğindeki adaletsizlikleri toplumun tüm alanlarında hissedilen adaletsizlikleri birlikte olmanın gücüyle omuz omuza aşacağız. Önümüzdeki süreçte emekçilerin haklarını aldıkları mücadelelerini yükselttikleri, 80 darbesinin tank paletleriyle ezilen sendikaların gücünü geri kazandığı, emekçilerin sendikalı, toplu sözleşme haklarını elde ettikleri yarınlarda 1 Mayıslarda hep beraber omuz omuza halay çekmek ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gününüz kutlu olsun, bayramınız kutlu olsun."

Platform adına açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan, salgının başlamasıyla birlikte her gün gelen zamlardan dolayı Türkiye'nin bir kaosun içine sürüklendiğini ifade ederek iktidara seslendi.

"BU DÜZEN TOPLUMUN İŞİNİ, AŞINI, GEÇİMİNİ VE SAĞLIĞINI KORUMUYOR, AKSİNE TEHDİT EDİYOR"

SES Şube Başkanı Pehlivan da şunları söyledi:

"Bu düzen toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor. Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları; zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, borçlarla, salgınla mücadele ederken AKP-MHP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreye aktarıyor. Halk; işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasiye, adalete ve hukuka da aç."

"KENDİ LÜKS YAŞAMLARINDAN TAVİZ VERMEYEN YÖNETİCİLER ADETA HALKLA DALGA GEÇER GİBİ YAPTIKLARI AÇIKLAMALARLA ÜLKEDE YAŞANAN SEFALETİ GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Şube Başkanı Pehlivan, halkın yoksullukla boğuştuğunu, AKP iktidarı ile yandaşlarının itibarlarından tasarruf etmeden yaşadığını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Halk yoksulluk içinde yaşamaya çalışırken itibardan tasarruf olmaz diye kendi lüks yaşamlarından taviz vermeyen yöneticiler adeta halkla dalga geçer gibi yaptıkları açıklamalarla ülkede yaşanan sefaleti görmezden gelmeye devam ediyorlar. İşçisinden memuruna, üretici köylüsünden esnafına bütün bir halk adeta hayatta kalma savaşı veriyor. Tam da Ramazan Bayramının arifesine denk gelen 1 Mayıs günü halk açlığına, yoksulluğuna, sefaletine isyan ederken akaryakıt ürünlerine gelen zamlardan dolayı bırakın memleketlerine gitmeyi, bayram alışverişi bile yapamıyor. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye'nin sırtında bir yüktür. 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Özel işçilerle birlikte hayal çekerek katılanlara destek verdi.