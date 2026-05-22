Özgür Özel: "Chp'yi Kimin Yöneteceğine, 'Ak Parti Yargı Kolları' Değil, Cumhuriyet Halk Partililer Karar Verene Kadar Bu Binadayım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultay iptali kararına tepki göstererek, partiyi AK Parti yargı kollarının değil, CHP'lilerin yöneteceğini söyledi ve teslim olmayacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine, 'AK Parti Yargı Kolları' değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, hiçbir yere gitmiyorum. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Teslim olmayacağız" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından dün Genel Merkez binasında vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında burada yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

