CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği

ÖZGÜR ÖZEL, TEBLİGATI YIRTTI

CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özel'in "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı yırttığı ve ardından "Koy masaya gelince okusun" dediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı