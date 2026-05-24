CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin icra tebligatı, Özgür Özel tarafından makam odasında yırtıldı. Özel'in 'Bunun için yıktılar baba ocağını' dediği anlar görüntülendi.
ÖZGÜR ÖZEL, TEBLİGATI YIRTTI
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özel'in "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı yırttığı ve ardından "Koy masaya gelince okusun" dediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı