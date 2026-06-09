Özel: AK Parti'nin yargı darbesini püskürttünüz

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere seslenerek, " Ak Parti'nin yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden gelip püskürttünüz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı yerine parti Genel Merkezi'nde konuşma kararı almasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "ziyaretçi yasağı" getirmesi nedeniyle TBMM Dikmen Kapısı'nda bekleyen partililere seslendi.

Özel, partililere seslenirken, "Türkiye benimle değil, Türkiye sizinle gurur duyuyor. Siz bugün Türkiye'nin kurucu partisi, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne; bu Meclis'i kurmuş, demokrasiyi ve sandığı getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden geri püskürttünüz" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu:

"Siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı saat yedide, partinin sokağından bile geçmemesi gereken, hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu Meclis'in kapısına dayanacak, sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi."









Öfkenizi anlıyorum, sinirinizi anlıyorum, rahatsızlığınızı anlıyorum. Benzerlerini hissediyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz. Yüreğim ağzımda izledim. Ama siz şunu gösterdiniz. AK Parti'nin yapmış olduğu yargı kolları darbesinden verilen haksız hukuksuz bir kararla ve o karara dayananların 81 ile haber salmasıyla, illerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar bir anda geldiler kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş dün bir vakte kadar bu toplantıdan haberdar dahi olmayan ama haklının yanında partinin yanında doğru yerde tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler geldiniz ve o cılız ama haklı güçlü bedenlerinizi o iri ama haksız hukuksuzlara karşı siper ettiniz. Helal olsun sizlere.

"BEDENLERİNİZİ HAKSIZ VE HUKUKSUZLARA KARŞI SİPER ETTİNİZ"









Bundan sonra kimse çalı kuşağına mavzer süsü vermeye gayret etmesin. Öyle birtakım toplama kalabalıklarla 'Bin kişiyle bayramlaşayım, bin kişi getirir grup toplantısı yaparım, bin kişiden meşruiyet devşiririm' derseniz, o bin kişinin karşısına Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar ve oyunu bozar. Bu yüzden size karşı hem minnet duydum hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet yaşadım.

"DURUŞUNUZ PARTİ TARİHİNE KAZINMIŞTIR"















Meclis Başkanlığı bugün, içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısının yapılmasını sağlamaktan ya da bir hukuksuz işgal girişimine engel olmaktan öte; partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktır. O yüzden belki grup salonu sizlerin bu onurlu ve cesur bedenlerinizden mahrum, ancak bizler, sizin varlığınıza müteşekkir olarak, her birinizi çok severek ve her birinize şunu söyleyerek sözlerimi tamamlayacağım: Siz, kendiliğinizden üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki bu duruşunuz, parti tarihinde unutulmayacak duruşlardan biri olarak tarihe kazınmıştır.



İKİ SES GELİYOR: 'KURULTAY' VE 'İKTİDAR'













İki ses geliyor. Bu iki sesten birisi 'kurultay', bir tanesi 'iktidar'. Tam da doğru yerde söylüyorsunuz. Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz. Hepinizle gurur duyuyorum, hepinize minnet duyuyorum. Arkadaşlar, buradan ayrılırken öfke sözleri değil, iktidar umuduyla; 'iktidar, iktidar' diye yürümenizi istiyorum. Partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi, asla ve asla teslim olmayacağımı, asla ve asla sizi mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Görevlerini yapmış aslanlar olarak, şimdi evlerinize, köylerinize, çalıştığınız iş yerlerine, milletin damarlarına doğru yürüyelim arkadaşlar. İktidar, iktidar, iktidar... Hepinize teşekkür ediyorum. Ben grup toplantısından Türkiye'ye sesleneceğim, siz milletin kalbine yürüyün. Hep birlikte iktidara yürüyün. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

Ayrıca sizin sayenizde ne olacak biliyor musunuz? Beni, kardeşim Ferdi'nin ölüm yıl dönümünde Manisa'ya gitmemi fırsat bildikleri için burada tutmaya çalışmışlardı. Bu tutumunuzla beni Manisa'ya yetiştiriyorsunuz, Manisa'ya yolluyorsunuz. İyi ki varsınız."























Kaynak: ANKA