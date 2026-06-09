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Özel: AK Parti'nin yargı darbesini püskürttünüz

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CHP'li Özgür Özel, TBMM önünde partililere seslenerek, AK Parti'nin yargı kollarıyla darbe girişiminde bulunduğunu, partililerin bu girişimi püskürttüğünü söyledi. Özel, 'Önce kurultay, sonra iktidar' dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere seslenerek, " Ak Parti'nin yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden gelip püskürttünüz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı yerine parti Genel Merkezi'nde konuşma kararı almasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "ziyaretçi yasağı" getirmesi nedeniyle TBMM Dikmen Kapısı'nda bekleyen partililere seslendi.

Özel, partililere seslenirken, "Türkiye benimle değil, Türkiye sizinle gurur duyuyor. Siz bugün Türkiye'nin kurucu partisi, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne; bu Meclis'i kurmuş, demokrasiyi ve sandığı getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun seçtiği genel başkanına ve milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis'in kapıları önünden geri püskürttünüz" ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu:

"Siz olmasaydınız, baba ocağına bir pazar sabahı saat yedide, partinin sokağından bile geçmemesi gereken, hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu Meclis'in kapısına dayanacak, sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi."





Öfkenizi anlıyorum, sinirinizi anlıyorum, rahatsızlığınızı anlıyorum. Benzerlerini hissediyorum ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz. Yüreğim ağzımda izledim. Ama siz şunu gösterdiniz. AK Parti'nin yapmış olduğu yargı kolları darbesinden verilen haksız hukuksuz bir kararla ve o karara dayananların 81 ile haber salmasıyla, illerinde partinin hiçbir yerinde olmayanlar umudu olmayanlar, partiye yakışmayanlar bir anda geldiler kendilerine hiçbir şey vaat edilmemiş dün bir vakte kadar bu toplantıdan haberdar dahi olmayan ama haklının yanında partinin yanında doğru yerde tarihin doğru tarafında durmak isteyen sizler geldiniz ve o cılız ama haklı güçlü bedenlerinizi o iri ama haksız hukuksuzlara karşı siper ettiniz. Helal olsun sizlere.

"BEDENLERİNİZİ HAKSIZ VE HUKUKSUZLARA KARŞI SİPER ETTİNİZ"





Bundan sonra kimse çalı kuşağına mavzer süsü vermeye gayret etmesin. Öyle birtakım toplama kalabalıklarla 'Bin kişiyle bayramlaşayım, bin kişi getirir grup toplantısı yaparım, bin kişiden meşruiyet devşiririm' derseniz, o bin kişinin karşısına Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar ve oyunu bozar. Bu yüzden size karşı hem minnet duydum hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet yaşadım.

"DURUŞUNUZ PARTİ TARİHİNE KAZINMIŞTIR"











Kaynak: ANKA
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