Özgür Özel: "Tbmm Genel Kurulu'nu Akbelen'de Yaşanan Katliamı Görüşmek Üzere 8 Ağustos Salı Günü Saat 15.00'te Olağanüstü Toplantıya Çağırdık"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partimiz milletvekilleri ile partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliamı görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdık" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partimiz milletvekilleri ile partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliamı görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdık" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün resmi Twitter hesabından TBMM Genel Kurulu'nu Muğla Akbelen Ormanı'nda yaşanan ağaç kesimiyle ilgili genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Partimiz milletvekilleri ile partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliamı görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdık."

"SADECE GÜNÜMÜZÜ DEĞİL GELECEK KUŞAKLARI DA ETKİLEYECEK BU KATLİAMLARIN MECLİSİMİZDE ELE ALINMALIDIR"

TBMM Başkanlığı'na sunulan olağanüstü çağrı başvurusunun gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"Muğla ilimizin Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanında maden sahasının genişletilmesi amacıyla orman kesim izninin dolmuş olduğu iddialarına ve yöre halkının tüm itirazlarına karşın ağaç kesimi işlemi gerçekleştirilmesi, bu işlemi protesto eden yurttaşlarımıza orantısız güç kullanılması toplumda infiale neden olmuştur. Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa'nın 56. maddesinde yer alan 'herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir' ve 169. Maddesinde yer alan 'ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez' hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil, gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır."

CHP'DEN GENEL GÖRÜŞME ÖNERİSİ

CHP'nin olağanüstü toplantıda görüşülmesini istediği genel görüşme önergesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Anayasamızın 56. Maddesi, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir' hükmünü içermekte, çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önleme görevlerini Devletin ödevleri arasında sıralamaktadır. Anayasamızın 169. Maddesi ise 'Devlet, ormanlarının korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirlerini alır. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz' hükmünü içermektedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca, Türkiye'nin 81 ilinde rant ve kar uğruna doğa ve çevre hiçe sayılmış, çok sayıda çevre suçu işlenmiştir. Kanadalı Alamos Gold Şirketi için Kaz Dağlarında, Kolin şirketi için Soma Yırca'da yaşanan ağaç katliamları, 12 bin 500 yıllık Hasankeyf'in Ilısu Barajı'nın suları altında kalması, Ergene, Büyük Menderes ve Sakarya gibi nehirlerimizin kirlilik tehdidiyle başbaşa bırakılması, Manisa'da Marmara Gölünün kuruması, Gümüşhane'de 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok edilmesi, İkizdere ve Cerattepe'de yaşananlar bu suçlardan yalnızca birkaçıdır.

Muğla ilimizin Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanının Yeniköy ve Keremköy termik santrallerine kömür temin edilebilmesi amacıyla IC İçtaş Enerji ve Limak Enerji'nin yarı yarıya ortağı olduğu Yeniköy Kemerköy Enerji Şirketine verilmesi kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı. Kömür madenlerini genişletmek amacıyla yapılan işlemler hakkında hukuki süreç başlatıldı.

24 Temmuz Pazartesi günü başlatılan ağaç kesim işlemi, bölgeden yükselen tüm itirazlara, aktivistlerin ve siyasi partilerin bölgeye gitmesine karşın devam etti. Bölgede bu işlemi protesto eden yurttaşlara yönelik kolluk güçlerinin orantısız müdahalesi de büyük tepki çekti.

Ağaç katliamı devam ederken, Akbelen'de yapılan ağaç kesimlerine gerekçe olarak gösterilen orman kesim izninin süresinin Aralık 2021'de sona erdiği Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) tarafından ortaya çıkarıldı. Bu durumun açığa çıkarılmasına rağmen izinsiz ağaç kesimine devam edildi.

Tüm bu yaşananların Meclisimizde etraflıca ele alınması, doğanın ranta feda edilmemesi amacıyla alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi bir zorunluluktur.

Muğla ili Milas ilçesi İkizköy mevkindeki Akbelen Ormanında yaşanan anayasaya ve hukuka aykırı ağaç katliamının ele alınması, bu konu hakkında Parlamentonun ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, benzer katliamlarının yaşanmasının önüne geçilebilmesi amacıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi maksadıyla Anayasa'nın 98. Maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 101, 102 ve 10'üncü maddeleri gereğince Meclis Genel Görüşmesi açılmasını arz ederim."