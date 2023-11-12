Özgür Özel, Tarım Arazileri ve Zeytinlikleri İçin 112 Gündür Direnen Hatay- Dikmecelileri Ziyaret Etti: "Mahkeme Kararının Derhal Uygulanması...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TOKİ’nin konut yapımı için tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına ve zeytinlerin kesilmesine karşı 112 gündür direnen Hatay’ın Dikmece köylülerini ziyaret etti. Depremzede köylüler, Özgür Özel’e mahkemenin “yürütmeyi durdurma kararına” rağmen arazilerde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özel, “Bütün Türkiye kamuoyuna Dikmece’den ifade edelim, aynen Anayasa Mahkemesi’nin kararını Yargıtay’ın saymamasını ve Cumhurbaşkanı’nın da onlara destek vermesi gibi hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. Bu yargı kararının derhal uygulanması gerekli, takip edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TOKİ'nin konut yapımı için tarım arazileri ve zeytinliklerinin kamulaştırılmasına ve zeytinlerin kesilmesine karşı 112 gündür direnen Hatay'ın Dikmece köylülerini ziyaret etti. Depremzede köylüler, Özgür Özel'e mahkemenin "yürütmeyi durdurma kararına" rağmen arazilerde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özel, "Bütün Türkiye kamuoyuna Dikmece'den ifade edelim, aynen Anayasa Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'ın saymamasını ve Cumhurbaşkanı'nın da onlara destek vermesi gibi hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. Bu yargı kararının derhal uygulanması gerekli, takip edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Hatay ziyaretinde tarım arazileri ve zeytinliklerin üzerine TOKİ konutları yapımına karşı mücadele veren Hatay Dikmece köylülerini de ziyaret etti.

Dikmeceliler, Özgür Özeli davul ve zurnayla karşıladı. Dikmeceli yaşlı bir kadın Özel ve İmamoğlu'na gül verdi.

"ALEVİ OLARAK BU ÜLKENİN EŞİT YURTTAŞI OLMAK, BURADA KALMAK İSTİYORUZ"

Dikmece köylülerinden Hasan Özgün mahkeme kararına rağmen arazilerde iş makinalarının çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"112 gündür direniyoruz. Geçen hafta Hatay 3. Daire idare Mahkemesi bizim elimize yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar önümüzde maalesef iş makinaları hiçbir kural yasa, mahkeme tanımaksızın çalışmaya devam ediyorlar. Biz burada zeytinliklerimizle, doğamızla, inancımızla, kültürümüzle yaşamaya devam etmek istiyoruz. Buradan sürülmemize izin vermeyeceğiz. Alevi olmak suç değildir. Biz Alevi olarak bu ülkenin eşit yurttaşı olmak istiyoruz, burada kalmak istiyoruz."

"400 BİN ZEYTİN AĞACI KESİLMEK İSTENİYOR"

400 bin zeytin ağacının kesilmek istendiğine dikkat çeken Özgün, "Bunların çok büyük bir kısmı 500-600 yıllık ağaçlar. Burası bölgenin en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretildiği bir yer. 100 yakın yurttaşımızı kaybettik aynı yere şimdi TOKİ konutları dikilmeye çalışılıyor. Dikmece köyü zeytinlikleriyle meşhur bir köydür, şu anda depremden ölmedik. Ama deprem sonrası yolsuz, usulsüz, kuralsız uygulamalarla öldürülmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"SESİNİZİ ANKARA'DAN DUYDUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mahkemenin verdiği kararın takipçisi olacaklarını, benzer bir durumun Manisa Yırca'da da yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Dikmece'nin güzel insanları, sevgili canlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizin sesinizi de Ankara'dan duyduğumuz için geleyim 'olayı bir sizin ağzınızdan dinleyeyim' dedim. Elimdeki mahkeme kararında sizin başvurunuz sonucunda hakim yürütmenin durdurulmasına karar vermiş. Benzer bir olay Manisa'da Yırca'da yaşanmıştı. 6 bin tane zeytinlik kesilip termik santral yapılmak isteniyordu. Yırca köylüleri sizin gibi zeytinliklerine sahip çıkmak istediler biz de onlarla birlikte direndik, yürütmeyi durdurma kararı alındı ve durdu. Sonra da mahkeme kazanıldı.

"BU YARGI KARARI UYGULANMALI, TAKİP EDECEĞİZ"

Şimdi bu mahkeme kararının üzerinde Türk Milleti adına yazıyor. Bu kararı tanımamak Türk milletini tanımamak demektir. Eğer mahkeme 'dur' deyince duruluyor, 'yürü' deyince yürünüyorsa orası hukuk devletidir. Mahkeme 'dur' deyince durulmuyorsa, orası hukuk devleti değildir, orada düzen kalmaz. Sen kurala uymazsan vatandaşın uymasını bekleyemezsin. Bunun için Dikmece'den mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına derhal uyulması gerektiğini, süreci en yakından takip edeceğimizi siz Dikmece'nin güzel insanlarına ifade etmek isterim. Dikmece'de 500 yıllık zeytin ağacı gitti mi geriye gelmez. 500 yıllık zeytin ağacını kestin mi sonra başka bir karar verdiğinde nasıl geri getireceksin? Bunu bütün Türkiye kamuoyuna Dikmece'den ifade edelim, aynen Anayasa Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'ın saymamasını ve Cumhurbaşkanı'nın da onlara destek vermesi gibi hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. Bu yargı kararı uygulanmalı, takip edeceğiz."

"SİZLER ÇOK GÜZEL, TEMİZ KALPLİ İNSANLARSINIZ"

Çok net bir şey var, biz deprem konutlarının bir an önce yapılmasını istiyoruz. En sağlam zeminlere yapılmasını istiyoruz. Bu konuda hızlı davranılmasını istiyoruz elbette ama mahkemenin 'zeytin kesemezsin, bu ağaçların kesilmesi doğru değil' dediği yerde buna sığınılmaması lazım. sizler çok güzel insanlarsınız, çok temiz kalpli insanlarsınız hepinizi çok seviyoruz."

ÖZEL, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA MESAJ PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretinin ardından X Platformundan Dikmecelilerin mücadelesine ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Hatay Dikmece'de 112 gündür zeytinlikler için süren direnişe destek verdim. "Türk Milleti adına verilen yürütmeyi durdurma kararını tanımamak, Türk milletini tanımamak demektir. Mahkeme dur deyince durulmuyorsa, orası hukuk devleti değildir, orada düzen kalmaz."

NE OLMUŞTU?

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin 14 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından deprem bölgesi Hatay'da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başlandı.

TOKİ'nin kalıcı konut yapması için Hatay'ın Antakya ilçesinin Dikmece köyü arazisinin bir bölümü için kamulaştırma kararı alınmış, Jandarma eşliğinde iş makinaları ile köylülerin tarım arazilerine girilmişti. Arazilerine iş makinalarının girmesine engel olmaya çalışan köylüler darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Dikmeceliler köylerinde STK'ların ve siyasi partilerden milletvekillerinin de olduğu Büyük Buluşma için 26 Ağustos tarihinde bir araya gelmişti. Köylüler, 29 Temmuz'dan bu yana kamulaştırmalara karşı köy meydanında nöbet tutarken iş makinalarının tarım arazilerindeki çalışmaları da devam ediyor.