Özgür Özel: "Tarih Önünde Gezi Aklanmıştır ve Geziyi Haksız Yere Yargılayanlar ve Onları Haksız Yere İçerde Tutanlar Bunun Hesabını Verecekler"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nın mahkümiyet kararlarının verildiği 25 Nisan 2022 tarihinin 100. gününde, "Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi'yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içerde tutanlar bunun hesabını verecekler" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi Davası'nın 25 Nisan 2022 tarihinde yapılan son duruşmasında verdiği mahkümiyet kararlarını 100. gününde açıklama yaptı.

"TARİH ÖNÜNDE GEZİ AKLANMIŞTIR"

"Bugün Gezi kararının, haksız Gezi tutuklamalarının tam 100. günü; Silivri'de dört, Bakırköy Cezaevi'nde üç arkadaşımız toplam yedi, kentin haklarını koruyan, insanların haklarını koruyan, doğayı koruyan mücadele insanı haksız yere tutuklular.

Ne diye? Recep Tayyip Erdoğan onları kendi zihninde mahküm etti diye. Kimi iki kimi üç kimi dört kez yargılandı ve beraat ettiler bu suçlardan. Ama her seferinde Recep Tayyip Erdoğan bunu kabul etmedi ve yeniden yargılanmalarını istedi. İşte böyle bir hukuksuzluğun sonunda Tayyip Erdoğan'ın atadığı memurları tarafından mahküm edildiler. Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi'yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içerde tutanlar bunun hesabını verecekler."