CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Sözleşmeli Er Maşallah Abakay İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Erimiz Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyon bölgesinde piyade sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından şehit için taziye mesajı yayınladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Erimiz Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."