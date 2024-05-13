CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'nde anma etkinliğine katıldı

HABER: GÜLARA SUBAŞI, FATİH ÖZKILINÇ / KAMERA: KERİM UĞUR, ÖZGÜR ŞENGÜL

(SOMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Maden Şehitliği'ne giderek faciada yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs 2014'te, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası'nın 10'uncu yılı dolayısıyla bugün Soma'ya gitti. Özel'e burada; genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik etti. Soma Madenci Heykeli önünde yapılan anma etkinliğine katılan CHP heyeti, ardından Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti. Manisa Valisi Enver Ünlü de şehitlikteki anmaya katıldı. Burada madencilerin mezarlarına karanfil bırakan Özel, madencilerin aileleriyle sohbet etti. Ardından Kur'an okundu ve dua edildi.