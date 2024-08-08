CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet diledi. Özel, ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Şırnak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Özgür Özel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Şırnak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Muhammet Kalaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."