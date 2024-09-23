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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Başsağlığı Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ümraniye'de bir firari zanlının yakalanması sırasında şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayınladı. Gece yarısı düzenlenen operasyon sırasında yaşanan çatışmada 27 yaşındaki Yılmaz şehit oldu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Ümraniye'de bir firari zanlının yakalanması çalışmaları sırasında şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ümraniye Ihlamurkuyu'da 26 suç kaydı olan, dün yakalanan ancak firar eden 19 yaşındaki Y.E.Ç.'yi tekrar yakalamak için gece yarısı operasyon yapan polislere ateş açıldı. Arbede sırasında polisin silahını kaparak ateş açan şüpheliye polisler karşılık verdi. Çıkan çatışmada 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu.  CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul Ümraniye'de bir firari zanlının yakalanması çalışmaları sırasında şehit olan polis memurumuz Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Ümraniye İstanbul Güvenlik Politika Güncel Polis

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