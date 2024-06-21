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Özgür Özel: "Şehit Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan Rahmet Diliyorum"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan piyade astsubay çavuş Mehmet Ali Horoz için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuşumuz Mehmet Ali Horoz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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