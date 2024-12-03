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Özgür Özel: "Şehit Olan Uzman Çavuşumuz Eren Kızıldağ'a Allah'tan Rahmet, Ailesine ve Milletimize Başsağlığı Diliyorum"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan uzman çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayınladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan uzman çavuş Eren Kızıldağ için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşumuz Eren Kızıldağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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