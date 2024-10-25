Özgür Özel: Şehit Olan Mehmetçiğimiz Kander Babür'e Allah'tan Rahmet Diliyorum

(ANKARA) -CHP genel Başkanı Özgür Özel Şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, "şehit olan Mehmetçiğimiz Kander Babür'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum"dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür için başsağlığında bulundu.

Özel'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Pençe Kaplan Operasyon Bölgesinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle şehit olan Mehmetçiğimiz Kander Babür'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."