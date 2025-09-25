Haberler

Özgür Özel, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın ailesini ziyaret etti.

(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın ailesini ziyaret etti.

Özgür Özel, 2024 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'da bulunan ailesini ziyaret etti.

Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özğadaş, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
