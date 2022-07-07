Özgür Özel: Sağlıkta Şiddet Sorununu Çözebilmek Amacıyla TBMM'yi Olağanüstü Toplantıya Çağıracağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bayram sonrası, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddesi çerçevesinde yeterli sayıda imzayla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı çerçevesinde, sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade ediyoruz. Tüm siyasi parti gruplarının ve grubu olmayan milletvekillerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını ve dün Konya'da yaşanan katliamın benzerinin bir daha yaşanmaması için tüm siyasi partilerle birlikte çalışabileceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclis'imizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz gelin, bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen" paylaşımının ardından, bugün yazılı bir açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"BU KATLİAM TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE İNFİALE NEDEN OLDU"

"Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, 6 Temmuz günü görevi başında katledilmiştir. Bu katliam, toplumun tüm kesimlerinde infiale neden olmuş, Yasama organına, sağlıkta şiddet konusunda ilgili mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere bir an önce adım atılması yönünde yoğun çağrılar yapılmıştır.

CHP Grubu, 2012 yılında Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan'ın kalbinden bıçaklanmasından itibaren bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş, çok sayıda kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunarak bir an önce önlem alınması konusunda girişimlerde bulunmuştur.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu, pandemiye kadar bu konuda adım atmamış, pandemide ise Türk Tabipleri Birliği başta, sağlık alanında örgütlü sendika ve uzmanlık derneklerinin taleplerini karşılama ümidiyle düzenleme hazırlığına başlamış, ancak saraydan gelen talimat ile bu talebin çok uzağında bir metni kanunlaştırmıştır.

Türk Tabipleri Birliği tarafından bir süre önce siyasi parti gruplarına gönderilen ve sağlık kurum ve kuruluşlarında ateşli silah bulundurulmamasına ilişkin kanun değişikliği talebini içeren başvuru üzerine, TBMM Başkanlığı'na bugün Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da değişiklik öngören kanun teklifimizi sunduk.

"TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TEMSİL EDİLDİĞİ BİR KOMİSYON ÇALIŞMASI DERHAL BAŞLATILMALIDIR"

TTB'nin, sağlık alanında örgütlü sendikaların, uzmanlık derneklerinin, tüm sağlık emekçilerinin temsil edildiği tüm yapıların davet edildiği bir komisyon çalışması derhal başlatılmalıdır. CHP Grubu olarak, 1333 sayılı TBMM kararıyla tatilde ve ara vermede çalışabilme kararı alan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'na, bir an önce toplanarak sağlıkta şiddet gündemli kanun tekliflerini birlikte ele alarak görüşmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu çağrımızın karşılık bulmaması durumunda, TBMM İçtüzüğü'nün 26'ncı maddesinde yer alan 'Üyelerinin üçte biri tarafından komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonlar, başkanlarınca toplantıya çağrılır' hükmü gereği komisyonu yeterli imzayla toplantıya çağıracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

"TBMM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAĞIMIZI İFADE EDİYORUZ"

Bayram sonrası, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddesi çerçevesinde yeterli sayıda imzayla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı çerçevesinde, sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracağımızı ifade ediyoruz. Tüm siyasi parti gruplarının ve grubu olmayan milletvekillerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşacağını ve dün Konya'da yaşanan katliamın benzerinin bir daha yaşanmaması için tüm siyasi partilerle birlikte çalışabileceğimizi ümit ediyoruz."

ANKA / Güncel