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Özgür Özel: Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, PKK'lı Teröristlerin Saldırısında Şehit Olan Sözleşmeli Erimiz Fevzi Kızıltaş'a Allah'tan Rahmet,...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Erimiz Fevzi Kızıltaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Erimiz Fevzi Kızıltaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Fevzi Kızıltaş için taziye mesajı yayınladı. Özel, X hesabında şu mesajı paylaştı:

"Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Erimiz Fevzi Kızıltaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

operasyon Allah PKK Terör Politika Güncel Haberler

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