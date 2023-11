Özgür Özel, Osmaniye'de: "Hep Beraber, Omuz Omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni Tekrar Atatürk'ün Partisi Yönetene Kadar Çok Çalışacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de, "Bundan sonra partiyi, yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi, 46 olan bir MYK yönetiyor. Her bakanlığın karşısına bir gölge bakan koyduk. Genel başkan yardımcılarımız büyük bir emekle ve gayretle çalışacaklar. Göreceksiniz önce 31 Mart'ı kazanacağız, yetmez Ekrem Başkan, Özgür Özel şapkaları taktık önümüzdeki dönem iktidar olacağız. Hep beraber, omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar Atatürk'ün partisi yönetene kadar çok çalışacağız” dedi.

HABER: GÜLARA SUBAŞI - KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de, "Bundan sonra partiyi, yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi, 46 olan bir MYK yönetiyor. Her bakanlığın karşısına bir gölge bakan koyduk. Genel başkan yardımcılarımız büyük bir emekle ve gayretle çalışacaklar. Göreceksiniz önce 31 Mart'ı kazanacağız, yetmez Ekrem Başkan, Özgür Özel şapkaları taktık önümüzdeki dönem iktidar olacağız. Hep beraber, omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar Atatürk'ün partisi yönetene kadar çok çalışacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada düzenlenen halk buluşmasında konuşan Özel, şunları söyledi:

"MANİSA ÖZGÜR ÖZEL'E NASIL SAHİP ÇIKTIYSA, OSMANİYE DE ÖYLE SAHİP ÇIKTI"

"2011 yılından 2015 yılına kadar rahmetli il başkanımız Kemal Tabak'ın başkanlığında sayın genel başkanımızın görevlendirmesiyle tam 4 yıl boyunca fahri Osmaniye milletvekilliği yaptım. O dönemde taziyeyse taziye, düğünse düğün bir ayda ne biriktiyse bazen bir gece yatarak bazen iki gece yatarak ama yılda 15-20 gün kalarak şunu dedim; Osmaniye'den bir milletvekili çıkana kadar ben buradayım. Sonra grup başkanvekili oldum gelip gitmeye devam ettim. CHP ne zamanki Osmaniye'den bir milletvekili çıkaracak duruma geldi Baha Ünlü'ye Osmaniye'yi teslim ettik. Sonra bayrak yarışında Mustafa Kemal'in askeri Baha Ünlü, Mustafa Kemal'in bir başka evladına Asu Hanıma bayrağı devretti. Bu seçimlerde aslında hepimiz seçimi kazanacağımıza çok inandık çok ümitlendik çok çalıştık. Seçim kaybolunca başımız öne eğildi, omuzlarımız düştü, moralimiz bozuldu ama Atatürk'ün partisine bu yakışmazdı. Dedik ki, hep beraber bu partiyi bir ayağa kaldıralım, bir moralleri yükseltelim. 15 gün önce buradaydım fahri milletvekilliğini, beni Osmaniye'nin çok sevdiğini anlattım. Burası benim ikinci memleketim dedim, 'kazanırsam ilk Osmaniye'ye geleceğim' dedim.

İl binasının önü dolu, ben delegelerle konuşmaya geldim. Binlerce Osmaniyeli gelmiş, Ökkeş amca geldi canlı yayında şapkayı kafama taktı, 'bu şapkayı tak, git, kazanmadan gelme' dedi. Gittim, kazandım şapkayla birlikte geldim. Biz şapkaları taktık. 1970'lerde bu şapkayı bir CHP Genel Başkanı taktı, iki genel, iki yerel seçimden partimizi birinci çıkarttı. Şimdi Ekrem Başkan şapkayı taktı önümüzdeki 31 Mart'ta İstanbul'u alıyor. Türkiye'de belediyeleri artırıyoruz. Osmaniye'de başta bir emanet var hemen Düziçi'ni geri alıyoruz. Yarbaşı zaten bizde alıyoruz, Kadirli'yi alıyoruz, Toprakkale'yi alıyoruz. Eğer varsanız sıra ona geldi, Osmaniye Belediyesini alacağız. Manisa Özgür Özel'e nasıl sahip çıktıysa, Osmaniye de öyle sahip çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TEKRAR ATATÜRK'ÜN PARTİSİ YÖNETENE KADAR ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Burada beraberindeki milletvekillerimiz genel başkan yardımcılarımız sizleri selamladılar. Bundan sonra partiyi, yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi, 46 olan bir MYK yönetiyor. Her bakanlığın karşısına bir gölge bakan koyduk. Genel başkan yardımcılarımız büyük bir emekle ve gayretle çalışacaklar. Göreceksiniz önce 31 Mart'ı kazanacağız, yetmez Ekrem Başkan, Özgür Özel şapkaları taktık önümüzdeki dönem iktidar olacağız. Hep beraber, omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar Atatürk'ün partisi yönetene kadar çok çalışacağız, çok çalışaçağız, çok çalışacağız. Ayrıca zor günler geride kalıyor. Osmaniye'de bir ara hiçbir şeyimiz yoktu. Ne belediye, ne milletvekili. Sonra bir milletvekili, sonra Aysu vekil, ondan önce yerel seçimde 3 belediye kazandık, ikisi bizi mahcup etti ama Yarbaşı Belediye Başkanımız aslanlar gibi aramızda. Burası CHP, CHP baba evi. Herkes baba evine doğuyor sonra ileri de kimi ırakta oturuyor kimi yakında. Kimi büyüğünü istiyor, kimi küçüğüne gidiyor. Ama biliyor ki baba evinde çorba kaynıyor, baca tütüyor. İşte o baba evinde çorbayı kaynatanlar, bacayı tüttürenler bunlar. Bunlar hepinizsiniz. Şimdi baba evi kalabalıklaşacak. Bayram değil seyran değil, daha seçim atmosferi yok. Ama değişimin heyecanıyla Osmaniye'de bu meydanı doldurdunuz. Baba evinin kapılarını açıyoruz. Başı sıkışan, derdi tasası olan artık baba evine döner. Zira baba evinin tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Beydeydi. Baba evinin tapusu Ecevit'te de yoktu İsmet Paşada da, tapu bir kişiye kayıtlı o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

"YAPILMASI GEREKEN EVLERİN DAHA İNŞAATLARI YOK"

Osmaniyeliler milliyetçidir. İşte 6 okta milliyetçilik, Atatürk'ün emaneti. Osmaniyeliler cumhuriyetine sahip çıkar, Osmaniyeliler Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkar. Osmaniyeliler halkçıdır. Osmaniyeliler Cumhuriyet'in tüm değerlerine hem inanç özgürlüğünün teminatı hem de insanın dilediği tercihlerle yaşaması için teminat olan laikliğe sahip çıkar. Bundan sonra kapı ardına kadar açık, baba evinde yeriniz başımızın üzeridir, buyrun gelin. Osmaniye şehitler diyarı, askerinin çok olduğu bir yer. Uzman çavuşu çok, bugün uzman çavuşlar günü, bütün uzman çavuşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Onların sorunlarını hep dile getirdik. Onlarla en çok ilgilenen milletvekilimiz Murat Bakan, onu da dünden itibaren İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptık, sesiniz daha çok duyulacak söz veriyoruz. Depremde ilk günden beri milletvekillerimiz buradaydı. Depremde bin 10 kaybımız var. Bundan sonraki dönemde yaralar sarılsın diye gayret ediyoruz ama verilen sözler tutulmuyor. Yapılması gereken evlerin daha inşaatları yok. Sadece 2 blok TOKİ dışında bir şey ortaya çıkmış değil. Oysa ki bir yıl dolduğunda evleri vereceklerdi. Bu sözleri takip etmeye devam edeceğiz.

Osmaniye demek fıstık demek, yıllardır dilimde tüy bitti, fıstığa prim istiyoruz. Osmaniye bir fıstık bir mısır. Geçen sene mısır 5 lira 70 kuruş, bu sene 6 lira yüzde 5 artmış fiyat. Ama mazot fiyatı geçen sene bu tarihte 26 liraydı şimdi 38 lira olmuş. Ayrıca sulama ücreti 55 liradan 350 liraya çıkmış yüzde 500 artmış. Bu maliyetlerle bu çiftçilik bu fıstıkçılık bu tarım işi yapılamaz. Bu partinin kurucusu, 'Köylü milletin efendisidir' dedi. Yine öyle yapacağız. 6'sında deprem oldu 7'sinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Osmaniye'deydi. Cebeli Bereket Okulu'nun bahçesine aşevi kurdular ve her gün 3 bin kişiye sıcak yemek verdiler. Aylarca bu desteği Osmaniyeme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ve başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz.

"DEPREMDEN SONRA OSMANİYE'YE BİR TAKIM HAKSIZLIKLAR YAPILDI"

Depremden sonra Osmaniye'ye bir takım haksızlıklar yapıldı. Bir kişi ölüyor televizyona haber oluyor. Bin 10 kişi hayatını kaybetmiş, içimiz yanıyor sanki Osmaniye'de deprem olmamış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey dedi ki, 'Osmaniye'de enkaz kaldırma bitti.' 'Koşun, yetişin' dediler geldik. Daha bu binada yüz kişi var, sonra duyuldu tekrar Türkiye'ye düzeltme yaptılar. En çok haksızlığı Osmaniye'yi mücbir sebepten çıkararak yaptılar. Bundan sonra diğer 8 ilde herkese yapılan katkılar Osmaniye'ye yapılmıyor, esnafına yapılmıyor, Osmaniye'ye üvey evlat muamalesi yapılıyor. Bu Osmaniye iktidara dünya kadar oy verdi sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli'nin memleketi burası. Bu kadar ciddi destek varken Osmaniye niye üvey evlat? Osmaniye önümüzdeki sandıkta 31 Mart'ta kendisine oy alırken kepçeyle oy alan, verirken çay kaşığıyla vermeyenlere bir sarı kart göstermeye var mı?

Osmaniye'de kamptaki 9 bin kişi de sayarsanız, 36 bin Suriyeli sığınmacı var. Osmaniye'nin kendi yoksulu var, kendi işsizi var, kendi garibanları var ama onlara yapılmayanı kötü Suriye politikası yüzünden Suriyeli sığınmacılara yapmak durumundayız. O yüzden bir an önce Suriye'yle barış sağlanmalı, Suriyeliler memleketlerine yollanmalı, bizde memleketimizin imkanlarını kendi gençlerimize kendi yoksullarımıza seferber etmeliyiz. Ben size söz veriyorum Osmaniye bundan sonra da Özgür Özel'in memleketi olmaya devam edecek. Osmaniye'ye katkı sağlayacağız. 31 Mart'tan sonra seçeceğiniz belediye başkanlarını Kadirli'de olsun, Düziçi'nde olsun Toprakkale'de olsun merkez belediyede olsun Türkiye'nin en güçlü belediyeleriyle kardeş belediye yapacağım.

"OSMANİYELİLER BIKTI AYNI ANLAYIŞ 3 DÖNEMDİR YÖNETİYOR HİZMET YOK"

Osmaniyeliler bıktı aynı anlayış 3 dönemdir yönetiyor hizmet yok. Şimdi eğer güçlü bir aday çıkarırsak diyorlar ki, 'bir değişim yapalım.' Osmaniye Belediyesini alırlarsa, İstanbul Büyükşehir ile kardeş belediye yapar mıyız? Osmaniye'yi bu çalışmayan, yüzü gülmeyen, Osmaniye'ye bir şey katmayan yönetim anlayışından kurtarın. Aslan gibi bir belediye başkanına emanet edin. Biz de Ekrem başkanla, Mansur başkanla Osmaniye'nin elinden tutalım, Osmaniye'yi ayağa kaldıralım.

Özgür Özel yanına varana 3 soruyu sorar. Yanına varana; 'yoldan geldin aç mısın, tok musun' derim. Sonra 'çay içer misin' derim. Sonra 'ne derdin var' derim. Ama bir tek şeyi yapmam; sen başka partidensin diye partisini sormam, bana seni kim yolladı diye bakmam. O yüzden buradan söylüyorum; Osmaniye'de daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun, derdi olanın artık baba evine dönmek isteyenin tutun kolundan girin. Gerekirse rozetleri takmaya ben geleceğim. Osmaniye'de üyemizi artırın, partimizi büyütün, seçimi kazanın."

İMAMOĞLU: "CEKETİ ÇIKARDIK, KOLLARI SIYIRDIK. YOLUMUZ UZUN GÖRECEKSENİZ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Özgür Özel'in liderliğinde Türkiye'yi saran çok büyük bir yerel seçim zaferi kazanılacağını söyleyen İmamoğlu ise şunları kaydetti:

"Bir; sosyal adalet için, iki; herkese eşit hizmet için, üç; gençlerin ve çocukların özgürlükleri için, dört; insanlarımızın mutlu bir yaşam sürmesi için, beş; geleceğe umutla bakan evlatlarınızın yetişmesi için bizim sosyal demokrat anlayışımız için Osmaniye'nin de CHP'li bir belediyeye ihtiyacı var. Memleketimizin her noktasını kucaklayacak bir sevgiye bir enerjiye ve bir değişeme sahibiz. Göreceksiniz; coşkulu, o çalışkan ruhumuzla Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde, Türkiye'yi saran çok büyük bir yerel seçim zaferi kazanacağız.

Hatay'da ve Osmaniye'de 2023'te canlarımızı yitirdik, diğer illerimizde de yitirdik, içimiz yanıyor. Memleketizin doğal afetlerle insanlarının canını yitirdiği değil; her şehrin daha dayanıklı daha güçlü olduğu bir memleket var etmek zorundayız. Çocuklarımızın gelecekle ilgili kaygılı, yaşamla ilgili can güvenliğinin olmadığı şehirler değil, yeşil alanları, pırıl pırıl kültür sanat şenlikleri, insanları geleceğe hazırlayan çağdaş bir memleket hepimizin arzusu. Bu yolculuk büyük bir yolculuğudur, bu yolculuk iktidar yolculuğudur. Herkes demokrasinin, özgürlüğün, adaletin, yaratılıcığın olduğu güzel bir gelecek için çalışmalıdır. Ceketi çıkardık, kolları sıyırdık. Yolumuz uzun görecekseniz önümüzdeki seçimde her şey çok güzel olacak."