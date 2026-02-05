Özgür Özel: Önemli olan acılardan ders çıkarıp tedbir almak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepinizin birinci vazifesi, hükümetiyle ve yerel yönetimleriyle" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin 3'ünü yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a geldi. Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaret eden Özel, daha sonra açıklamalarda bulundu. Depremde ölenler için rahmet dileyen Özel, Adıyaman'ın neye ihtiyacı varsa yanlarında olduğunu söyledi. Kente sık sık geldiğini ifade eden Özel, "Bundan sonra da Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın neye ihtiyacı var derse gücümüz nispetinde, olanaklar dahilinde yanınızdayız. Allah'ın izniyle ilk sandık kurulup da parti Türkiye'de iktidar olunca, ne emredersiniz emrinize amadeyiz. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta seçimlerin ikinci yıl dönümünde çok sayıda açılışı yapmak için 31 Mart haftası bir daha buradayım. ve size söz veriyorum. İlk seçimlerden sonra iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, esas Adıyaman'a nasıl hizmet yağdırılır o gün Adıyaman'ın tarihine kazıyacağız. Söz veriyoruz" dedi.

'İKTİDAR DEĞİŞİMİ AN MESELESİDİR'

Özgür Özel daha sonra partisinin İl Başkanlığı ile Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Özel, buradaki açıklamasında iktidar değişiminin an meselesi olduğunu belirterek, "Öncelikle siyasette bir partinin genel başkanı, önceden hazırlanmış büyük sahnelerde coşkulu konuşmalar yaptığı zaman bu iyi bir şeydir ama bu iktidarı göstermez. İktidarı ne gösterir biliyor musunuz? Çay içmeye gittiğin il başkanlığının önünde millet, miting alanı gibi toplandıysa o partinin iktidar olması an meselesidir. Büyük ve şaşalı kürsülerden değil de böyle portakal kasasını ters çevirip, milletle göz göze geldiğin, ona selam verdiğin vakit, parti iktidara gelmiş demektir. Psikolojik iktidar partidedir. İktidar değişimi an meselesidir" ifadelerini kullandı.

'MEHMET ŞİMŞEK DUBLE YOL YAPTIM DEMİŞTİ'

CHP Genel Başkanı Özel, 1999 Marmara depremini hatırlatarak, "Elbette depremi konuşurken şunu unutmamak lazım; biz o depreme ne şartlarda yakalandık? Biz o depreme hazırlıksız yakalandık. Saat kuleniz bile o dakika durdu, daha ilerlemiyor. Ama iktidar da o depreme mazeretsiz yakalandı. Eğriye eğri, doğruya doğru. İki aylık iktidar olsa 'Bunlar ne yapsın?' dersin. 21 aylık iktidar olsa 'Depreme bu kadar sürede nasıl hazırlansın?' dersin. O gün 21 yıllık iktidardılar. 1999 depreminden sonra gelen hükümete 21 yıl vakit, milletin 'Depreme bizi hazırla' diye kararlılığı, toplumsal rıza ve üstüne de sırf özel iletişim vergisinden bile bu yıkılan bütün evleri, depremden önce yıkıp yapacak kadar paranın üç katı verilmiş. Ne olmuş? Maalesef Mehmet Şimşek'e sorulduğunda 'Ne yaptın deprem vergilerini?' diye, 'Duble yol yaptım' demişti. O yüzden mazeretsiz bir iktidarın yakalandığı bir depremde maalesef önceden hazırlığımız berbattı. Bunu hepimiz biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

'BİR KİREMİT KOYANDAN ALLAH RAZI OLSUN'

CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'a deprem sürecinde destek veren herkese ayırt etmeksizin teşekkür ederek, "Şunu söyleyeyim. Adıyaman'da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun. Adıyaman'da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartmanın çatısına bir kiremit koyandan Allah razı olsun. Bunun adı AK Parti'li de olsa, MHP'li de olsa, DEM'li de olsa ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Biz Adıyaman'a geldiğimizde her partiyi burada gördük. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni o gün görüp ki birinci kanıtı şudur; Adıyaman gibi bir şehirde o gün CHP'nin milletvekili bir mutabakatla belediye başkan adayı olup, bu kadar güçlü seçiliyorsa zaten CHP'nin o gün orada olduğunun birinci ispatı budur. Cismi budur yani. O yüzden şunu görmek gerekiyor. Adıyaman bugün ayağa kalsın diye büyük bir emek ve büyük bir gayret sarf ediliyor. Geçtiğimiz dönemde de çok önemli işler burada yapmıştık. Maalesef Erdoğan tuttu ve dedi ki 'Cumhuriyet Halk Partisi hiç yoktu. Hiç gelmedi. Taş üstüne taş koymadı' dedi. Kardeşim diyor, 'Buradaydı, hepsi buradaydı. Abdurrahman Başkan buradaydı' diye. Cumhuriyet Halk Partisi sadece Adıyaman'a 873 araçla gelmiş. Bin 818 personeli çalışmış burada belediyelerimizin. 834 TIR Adıyaman'a ulaştırmışız. 10 mobil mutfak kurmuşuz, 10 ikram aracı, 343 bin battaniye, 31 bin ısıtıcı dağıtmışız. 2 bin 600 de çadır dağıtmışız. Bunları görüp de karar veren, bilen Adıyaman ama Erdoğan 'CHP yoktu. Depremde neredeydiniz?' diyor. 'Fotoğraf çektirip gittiniz' diyor. Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık" dedi.

'SİYASİ POLEMİĞİ DEĞİL HİZMETTE YARIŞMAYI DOĞRU BULUYORUZ'

Özel, siyasi polemiği değil, hizmette yarışmayı doğru bulduklarını belirterek, "Bugün deprem şehitliğinin temeli attık İstanbul Büyükşehir'le. O depremi unutturmayacak, kayıplarımızı en iyi şekilde anabileceğimiz büyük bir anıt ve çok iyi bir deprem şehitliğinin temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki sene hep birlikte açılışını yapacağız. Ankara Büyükşehir'in 90 personeli Adıyaman'da hasar tespiti yapmıştı. Adıyaman'ın zarar gören doğal gaz altyapısını İstanbul Büyükşehir İGDAŞ onardı. İstanbul Büyükşehir, Çatdere Köprüsü'nü 300 milyon lira yatırımla yeniden yaptı. İzmir Büyükşehir, biri 180 diğeri 90 konteynerli iki yaşam alanı yapmıştı. Yine İzmir Büyükşehir 250 bin kişiye sıcak yemek dağıttı, aşevini yapıp bırakmıştı. Mersin Büyükşehir, 670 konteynerlik bir kent kurmuştu buraya. Tut, Gölbaşı, Pınarbaşı, Harmanlı'nın su altyapısını Mersin'in MESKİ'si yapmıştı. Bugün o yaptıklarına teşekkür ederken, bu yapacaklarının da sözünü almaya geldik. ve söz verdiler, başlatıyorlar. Denizli Büyükşehir, Karapınar Mahallemizde 3 bin 500 metrekarelik bir park yapıyor. İstanbul Büyükşehir Gölbaşı'na 4 bin 400 metrekarelik ve yaşam vadisi kuruyor. İstanbul Büyükşehir 80 milyonluk yatırımla, deprem anıtını ve anma açık hava müzesini hayata geçiriyor. Tekirdağ Büyükşehir Cumhuriyet Mahallesi'nde bir büyük park yapıyor. Manisa Büyükşehir 4 bin metrekarelik alana Ferdi Zeyrek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yapıyor. ve onun için de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu burada. Benim kardeşim, onun kardeşi, ağabeyi Ferdi Zeyrek'in ismini buradaki bir hizmetle yaşatmak için bugün buraya geldik" ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIKLI OLMAK HEPİMİZİN BİRİNCİ VAZİFESİ'

Özel, önemli olan şeyin böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak olduğunu belirterek, "Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepinizin birinci vazifesi, hükümetiyle ve yerel yönetimleriyle. Bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak ki bu konuda siz de belediye başkanı olarak emek veriyorsunuz, buradaki tüm kamu kurum ve kuruluşları emek veriyorlar ve Adıyaman'ın yaraları sarılmaya başlanıyor. Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada yitirdiğimiz herkesin isimlerinin ayrı ayrı yazılacağı bir düzenleme düşünülmüş. Bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış. Bunun için ben İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.