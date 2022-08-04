Özgür Özel, Okul Müdürü Dağ'ın 'Sokaklar Et Pazarıdır' Paylaşımını TBMM Gündemine Taşıdı: 'Görevden Almamanızın Sebepleri Nelerdir?'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ; Erzincan Tercan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emrah Dağ'ın, sosyal medyada "Kim ne derse desin kardeşim, sokaklar et pazarıdır, iğrençtir, lanettir! Teşhirci sapık kadınlara, iğrençsiniz diyorum!" ifadelerini paylaşmasını TBMM gündemine taşıdı. Özer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e; "Emrah Dağ hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise inceleme-soruşturma hangi aşamadadır? Bahsi geçen okul müdürünü görevden almamanızın sebepleri nelerdir?" sorularını yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Erzincan Tercan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Emrah Dağ'ın sosyal medya paylaşımlarını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Özel, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"İMAM KONAKÇI'YA 'TEŞHİRCİ SAPIK KADINLARA, İĞRENÇSİNİZ DİYORUM!' İFADELERİ İLE DESTEK VERMİŞTİR"

"Bilindiği üzere hilafet çağrısını sık sık yineleyen Ankara Melike Hatun Camii İmamı Hatibi Halil Konakçı, basın ve sosyal medyada yayılan bir videoda kadınları hedef alarak, 'Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?' ifadelerini kullanmıştı.

Erzincan Tercan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu müdürü Emrah Dağ sosyal medya hesabından 'Kim ne derse desin kardeşim, sokaklar et pazarıdır, iğrençtir, lanettir! Benim de özgürlüğüm var. Bu pislikleri görmek zorunda değilim. Bunun adı medeniyet değil, özgürlük değil. Modern olmak, aydın olmak, çağdaş olmak değil! Benim de yetiştiğim bir gelenek ve inanç sistemim var! Bunlara bakıp köreltmek hele de zavallı yeni nesli bunlarla normalleştirmek zorunda değilim. Teşhirci sapık kadınlara, iğrençsiniz diyorum!' ifadeleri ile destek vermiştir."

Özel, Özer'e şu soruları sordu:

"HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞ MIDIR? GÖREVDEN ALMAMANIZIN SEBEPLERİ NELERDİR?"

"Tercan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu müdürü Emrah Dağ hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise inceleme-soruşturma hangi aşamadadır? Milli Eğitim Bakanı olarak bahsi geçen okul müdürünü görevden almamanızın sebepleri nelerdir? En değerli varlıklarımız çocuklarımızın bahsi geçen şahsa emanet edilmesini onaylıyor musunuz? Tercan Şehit Piyade Er Resul Bayraci İmam Hatip Ortaokulu müdürü Emrah Dağ hangi kriterlere göre okul müdürü yapılmıştır? Eğitim sistemimizin çok önemli bir görevi olan okul müdürlüğüne bahsi geçen şahsın atanmasına onay veren yöneticiler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?"