Özgür Özel: Terör örgütü kınanmaz, lanetlenir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olması ardından TBMM'de ortak bildiriye CHP'nin imza atmamasıyla ilgili, "CHP, sorumluluğu olan ve sorumluluğu gereği Meclis'i bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kağıdı üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksiklikleri, bütün kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir. Kendi bildirgesini yayınlamıştır. İki bildirge yan yana konulduğunda bir bildirgede büyük ihtimalle gözden kaçmıştır; ama terörü kınamaktadırlar. Oysa böyle bir terör örgütü kınanmaz, lanetlenir" dedi.

2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50'nci yılı nedeniyle Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Törene İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziye dilekleri iletildi.

'TEMSİLİN ALT DÜZEYDE TUTULMASINI MİLLETİMİZE ŞİKAYET EDİYORUZ'

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özgür Özel, Cumhuriyetin 2'nci Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün silah arkadaşı ve CHP'nin 2'inci Genel Başkanı İsmet İnönü'yü Anıtkabir'de hep birlikte bir kez daha andıklarını söyledi. Özel, törene Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı düzeyinde değil bir temsilci düzeyinde katılım olduğunu belirterek, "İsmet İnönü'nün bu ülke için yaptıklarına karşı canını ortaya koyarak, Lozan Fatih'i olarak bu ülkenin tapu senedini dünyaya kabul ettiren bir kişinin karşısında devletin çok daha güçlü bir şekilde temsil ediliyor olması lazımdı. CHP dışındaki kurumlarda bu temsiliyetin alt düzeyde tutuluyor olmasını milletimize şikayet ediyoruz ve bu durumun ilerleyen senelerde tekrar etmemesi gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

'CHP'NİN TERÖRE KARŞI DURUŞU ORTAKTIR'

Özgür Özel, dün Manisa'da katıldığı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenaze töreninde protesto edilmesi ile ilgili, bir gün öncesinden büyük bir algı operasyonu başlatıldığını söyleyerek, "CHP, sorumluluğu olan ve sorumluluğu gereği Meclis'i bilgilendirmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir A4 kağıdı üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksiklikleri, bütün kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir. Kendi bildirgesini yayınlamıştır. İki bildirge yan yana konulduğunda bir bildirgede büyük ihtimalle gözden kaçmıştır; ama terörü kınamaktadırlar. Oysa böyle bir terör örgütü kınanmaz, lanetlenir. Öyle kınanacak bir kusur işlememişlerdir. Lanetlenmeleri gerekmektedir. CHP'nin teröre karşı duruşu ortaktır. Ancak iktidar partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu provokasyona çevirmiştir. Partinin sözcüleri tarafından söylenen sözler ortadadır. Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı söylenmiştir. Hatta bana bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik" ifadelerini kullandı.

'CHP, DOĞRU BİLDİĞİNİ YAPACAK'

Özel, kendisini protesto edenlerin isimlerinin bugün itibari ile tespit edilmeye başlandığını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Manisa'da olanların parti aidiyeti olduğu çok açık ortada. Ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz dünkü yapılan provokasyonu, Manisalıların şehit cenazesine kendi isteği ile gelmiş kişilerin olmadığını biliyor. Şehit ailesi dün cenaze sırasında da gelip bu sloganları attıranlara tepki gösterdi. Dün uçağa binmeden önce şehit ailesi taziye evinden arayarak, sonra uçaktan indikten sonra bir kez daha arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan samimiyetini, yakınlığını bildiklerini, dün orada yaşanan saygısızlığın şehide yapıldığını ve Enes'in hatırasına saygısızlık olduğunu defaten söylediler. Hatta şehit ailesi, hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalıyla özür dilemeye kalktı. Bizim böyle bir şey kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı biz üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik. Milletimiz her şeyi biliyor. ve bundan sonra da istedikleri kadar provokasyon yapsınlar, istedikleri kadar bu tip tertipler içerisine girsinler CHP, doğru bildiğini yapacak."

'ESAS VATANA İHANET BUDUR'

Bir kez daha Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Meclis'i bilgilendirmeye davet eden Özel, "Hadi dün gelmediniz. Yarın Meclis olağan gündemine dönüyor. Ne zaman gelip Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak? Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş askeri kişiler önemli hataları ifade ediyorlar. Operasyonun hedefinin ne olduğunu sorguluyoruz. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını söylesinler. Ulaşıldıysa ne için oradayız? Ulaşılmadıysa kusur kimde? Lojistik imkansızlıklara dikkat çekiyor askerlerimiz. Bu lojistik imkansızlıklar nedeni ile askerlerimizin bazen orada yemeğe erişemediklerini, bazen gerekli lojistik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor. Bunların hepsi konuşulması gerekirken ve Pençe-Kilit'ten durup durup bir günde 6 şehit gelen bir durum ortadayken hiçbir şey olmamış gibi sorunu bir A4'e imza atarak çözülmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ YAS, 12 MEHMETÇİKTEN ESİRGENİYOR'

Özel, 12 şehidin anısına milli yas ilan edilmesi gerektiğini de vurgulayarak, "12 vatan evladı ölmüş, şehit olmuşlar. Kimsenin aklına milli yas ilan etmek gelmiyor. Ama Sudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 günlük milli yas ilan ediyorlar. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. İşte size yerli ve milli Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışı. Suudi Arap Kralı'na gösterilen 3 gülük yas, 3 günlük vefa 12 Mehmetçikten esirgeniyor. Buna da 'yerli ve milli siyaset' diyorlar. Yere batsın böyle yerlilik, yere batsın böyle millilik. Gerçekten yerli ve milli bir siyaset istiyorsanız İsmet Paşa'ya bakacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bakacaksınız. CHP'nin iktidarda olduğu dönemlere, Bülent Ecevit'in Kıbrıs Barış Harekatı'na, ambargo tehditlerine rağmen doğruyu yapmasına bakacaksınız. Öyle dünyanın öbür liderlerinin ya da körfez liderlerinin karşısında sus pus olup da burada sözde yerli ve milli olanlara söyleyecek sözümüz şudur; hadi oradan o kolay siyaset durumunuz bitti artık" diye konuştu.