CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da Düğün Törenine Katıldı ve Önemli Mesajlar Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un kızı İlke Uzun ve Mert Özerdem çiftinin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Özel, ilk olarak geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Köyceğiz İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Denizcan Bilgiç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu, mezarında dua etti. CHP Genel Başkanı Özel, Köyceğiz programının ardından partisinin Muğla il, ilçe teşkilatlarını ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti. Belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özel, "Muğla, siyaset hayatım boyunca Ege'nin bir evladı olarak iyi gününde kötü gününde çok sık olarak beni davet eden, birlikte çalıştığımız, birlikte siyaset yaptığımız ve her zaman benim gözümde dikkatlerin en çok üzerinde olması gereken illerden bir tanesidir. Bugüne kadar Muğla'da hep dostluk, kardeşlik gördük. Ülkesine, vatanına, bayrağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm emanetlerine sahip çıkan sizleri gördük. Son seçimlerde de son 40 yılın rekorunu kırarak geçmişte ittifaklarla erişemediğimiz noktaya partimizi tek başına siyasi parti olarak ama Türkiye İttifakı'nı sahiplenerek sizler taşıdınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2019'da Muğla'da 7 belediyemiz vardı. 31 Mart'ta 12'sini kazandık. Aday gösterdiğimiz belediyelerden 2 tanesini kazanamadık. Onları da inşallah gelecek seçime bıraktık. Gelecek seçimde 14'te 14 yapacağız" dedi.

' '1 MİLYON KİŞİYE GÖRE PARA ALSIN 5 MİLYONA HİZMET ETSİN' DEMEK ÇELME TAKMAKTIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Turizm bölgesi olarak Türkiye'nin yüzde 92'sine biz hizmet ediyoruz. Yani kış nüfusuna göre hak edilen paranın 5'de biri aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih eden turizmi bunlar biliyor. Kültürü sanatı bunlar önceliyor. Bu kente turisti bunlar çeker diyen çağdaş yöneticilerimizi, iyi yöneticilerimizi görevlendiren, başarılarını ödüllendiren halkımızı cezalandırma anlayışından başka bir şey değildir. 2 milyon kış nüfus sayım, 25 milyon nüfusa Antalya'da Muhittin Böcek hizmet etsin demek ya da Ahmet Aras, 1 milyon kişiye göre para alsın, 5 milyona hizmet etsin demek çelme takmaktır. Sizi cezalandırmaktır ve Türkiye'yi düşünmemektir. Şüphesiz, buraya hak ettiği ödenek gelse bundan Muğla avantajlı çıkacak. Muğla'ya gelen yerli, yabancı turist memnun dönecek. Bir dahaki yıla daha kalabalık gelecek, daha iyi hizmet alacak ve daha çok döviz bırakacak. Bu çelmeci davranışı olsun olsun bir sene sürdürür. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında cep telefonlarının baz istasyonlarından tespit edilen nüfusa göre Muğla için bu nüfus gün oluyor 5 buçuk milyon oluyor. Bir milyon 66 bine değil, 5 buçuk milyona göre Muğla'ya ödenek gelecek. Ona göre de hizmet edilecek" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde yaşanan su kaçaklarını önlemek amacıyla hazırladığı projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan destek bulduğunu belirterek, "Sudaki kayıp kaçağın önlenmesi için Avrupa İmar ve Kalkındırma Bankası'ndan alınan 62 milyonluk kredi çok önemlidir. Ancak, bu kredi Ankara'da Sayın Erdoğan'ın bir imzasını beklemektedir. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Susuzluk küresel bir sorun. Muğla'da bütün imkansızlıklara rağmen elde edilen sevk edilen bir suyun çok büyük bir miktarında kayıp kaçak var. Bunun için Ankara'dan gerekli desteği vermiyorsunuz. Gitmişiz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 32 milyon Euro bir ödenek bulunmuş. Bir imzanızla bu para Muğla'ya gelecek ve o imzanızla Muğla'da kayıp kaçak neredeyse sıfıra inecek. Burada artık siyaset yapmayın. Burada Muğla'yı cezalandırmak değil, suyun boşa akıyor olmasına sırf bunu Muğlalı, CHP'li bir belediye başkanı istiyor diye imza atmamanın kabul edilmeyecek hiçbir yanı yoktur. Sayın cumhurbaşkanını Muğla'ya bu kötülüğü daha fazla yapmamaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye'yi zor durumdan kurtaracaklarını, CHP'li belediyelerin hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdığını kaydeden Özgür Özel konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim belediyelerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında iktidarın vermediği hizmetleri vatandaşına ulaştırıyor. Ben temel belediye hizmetlerinin yanı sıra, ekonomik krizde, doğal afetlerde milletin yanında duran tüm belediye başkanlarımıza tüm milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var. Biz Muğla seçimini Muğla ittifakıyla, Türkiye'de ki yerel seçimleri Türkiye ittifakıyla kazandık. Bunu yaparken Muğla'daki sadece sosyal demokratlardan değil, Muğla'daki milliyetçi demokratlardan, Türk demokratlardan, Türkiye'nin dört bir yanında doğup burada çalışma maksadıyla olan ya da emekliliğini geçiren bütün demokratlardan oy aldık. Bizim ölçütümüz belli, Türkiye ittifakının rengi ay yıldızlı al bayrağımızın rengidir, kırmızıyla beyazdır. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı, vatanını, milletini, bayrağını seven Atatürk'ü seven herkes Türkiye ittifakındadır. Biz seçimlerdeki mağlubiyetten, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ders alarak, yenilenerek, değişerek, ardından güçlenerek kazandığımız başarıyı bir zafer o süreci bir zafer sansasyonuna döndürmeden ana hedefin Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmesi olduğu bilinciyle hareket ederek devam ettik, devam ediyoruz. Partinin kapılarını ardına kadar açtık, açmaya devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz, Çanakkale'de koyun koyuna yatanlar, Sakarya Meydan Muharebesini dedeleri birlikte kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanını dedelerinin şehit kanıyla sulayanlar, Türk olsun Kürt olsun, Alevi olsun, Sünni olsun yeter ki bu millete yürekten bağlı olsun, biz hep birlikteyiz ve Türkiye'yi bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız"

Konuşmasında erken seçim konusuna da değinen Özel, "Sayın Erdoğan'a bir kez daha hatırlatırım ki, bu sefer sizin ikinci adaylığınız diye YSK'ya karar aldırdınız. Orası da çok tartışmalı. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı ama anayasadan sonra ikincisi. YSK kararları temyiz edilemiyor. Tartışılamıyor. YSK dedi ki bu ikinci dönemi. Bir daha aday olması için artık kendinin seçimleri yenilemesi yetmiyor. Ancak meclis erken seçim kararı alırsa son bir kez aday olabiliyor. Onun için şunu söylüyoruz ki sakın dört yıl seçim yok. Dört yıl seçimsiz bir dönem. Öyle bir şey yok. Geçim yoksa, seçim vardır. O zaman bir sandığa ihtiyaç vardır. Onu durup durup, milletin anasını ağlatıp, fıstıkçıyı, üzümcüyü, çaycıyı, zeytinciyi, pamukçuyu, emekliyi, emekçiyi kahredip yoksulluk içinde süründürüp, üç sene sonra bana gel seçim yapalım dersen biz orada yokuz. Beş yıllığına seçildin. Bunun ortası tam 2,5. seneye Kasım. Eğer seneye Kasım'da sandığı getiriyorsan, yok ben yapamıyorum, Kasım'ı beklemeyelim, bu sene Kasım'da yaparım dersen ben dünden hazırım, bugünden razıyım. Buyur gel. Ama efendim şimdi olmaz. Sana bir yıl müddet. Hesabını ve kitabını yap. Seneye Kasım ayının birinci, ikinci günü Pazar. 2 Kasım Pazar günü sandığı koyarsan el kaldırırız. Erken seçim yaparız. Bu milleti kimin seçeceğini sandıkta görürüz. Ama ondan sonrasına kalayım. Ben biraz daha oyalanayım. Millet dişini sıksın, ben biraz daha uğraşayım, biz orada yokuz. Çünkü geçim yok, seçim var. Bu millet seçim istiyor, kaçamazsın" diye konuştu.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kim olursa olsun hangi mevkide bulunursa bulunsun Anayasa'nın ilk dört maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir' sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Madem ki Sayın Bahçeli sağlık durumu yerindedir. Çok memnun oldum. Dün de çıktı gayet sağlıklı bir şekilde bize ağzına geleni söyledi. Canı sağ olsun ama dün dedi ki ilk dört maddeye şaşı bakana biz de kötü bakarız gönlümüzde yoktur bilmem ne. Sayın Bahçeli vallahi gördüm ilk dört maddeye şaşı bakmayı bırakın ağzına geleni söylüyor da el ele tutuşmuşunuz. Halay çeker gibi duruyorsunuz Şaşı gözlerle size bakıyor. Siz bu Hüdaparcının elini daha ne kadar tutacaksınız. Onunla Ahlat'a onunla bu ülkeyi bize vatan yapan Ahlat'a Malazgirt'e Samsun'a milli mücadeleyi başlatan gidip el tutuşmaya devam ederseniz bu millet size şaşı bakmayı bırakın gönlünden söküp atacak. Uyarıyorum hepinizi."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL İLKE VE MERT ÇİFTİNİN DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un kızı İlke Uzun ve Mert Özerdem çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP lideri Özel, Uzun ve Özerdem ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.