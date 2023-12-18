CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel: 'Milli Eğitim Bakanı, Meclis Kürsüsünden Anayasa'ya Meydan Okuyor. Tayyip Erdoğan, Bu Bakanı Görevden Almazsan, Bu Cüretin Sahibi Sensin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa'ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dün bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa'ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"